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.doctor

Pourquoi choisir un nom de domaine .doctor ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .doctor

Qu'est-ce qu'un domaine en .doctor?

.doctor est un domaine générique de premier niveau pour les professionnels de la santé, les cliniques et les sites liés à la santé. Il est largement utilisé comme un signal clair d’attention médicale, et certains registres peuvent exiger que les titulaires respectent les règles d’admissibilité ou de licence.

À qui s'adresse un domaine en .doctor ?

Un domaine .doctor convient aux médecins, cliniques, fournisseurs de télésanté, consultants médicaux et éducateurs en santé qui veulent une identité en ligne claire et professionnelle. Il convient à la fois aux pratiques locales et aux services médicaux plus larges.

Pourquoi choisir un domaine .doctor ?

Un domaine .doctor permet de rendre l’objectif de votre site Web clair en un coup d’œil et supporte un nom de marque plus mémorable. Il peut également améliorer la cohérence de votre site, de votre messagerie et de votre marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .doctor

TLD
.doctor
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
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Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .doctor

Un domaine en .docteur signale une orientation médicale ou médicale. Aujourd’hui, il est couramment utilisé par les médecins, les cliniques et les services de santé pour rendre le site clair en un coup d’œil.
Oui. .doctor est un domaine générique de premier niveau valide, et il fonctionne dans les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche comme les autres TLD. Il est géré sous le système de domaine de l'ICANN.
Oui, si votre site concerne des soins médicaux, des conseils de santé, ou une pratique professionnelle. Les moteurs de recherche le traitent comme d’autres domaines pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .docteur si vous voulez que l'adresse web montre une orientation médicale claire ou si votre nom préféré n'est pas disponible sur .com. Choisissez .com si vous voulez l'extension la plus familière pour un large public.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .doctor. Il est ouvert aux particuliers et aux entreprises, sans vérification générale d'éligibilité à l'enregistrement.
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent toujours. Le nom doit utiliser des caractères valides, ne peut pas être un nom réservé ou bloqué, et certains registres peuvent appliquer des vérifications de stratégie pour empêcher toute utilisation abusive.
Chez Hostinger, un domaine en .doctor coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 118,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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