Soyez la marque qui fait toujours économiser de l'argent aux acheteurs avec un domaine .discount

30,99/an4,99/1re année
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.discount

Pourquoi choisir un nom de domaine .discount ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .discount

Qu'est-ce qu'un domaine .discount ?

.discount est un domaine générique de premier niveau pour les sites, offres et promotions liés aux réductions. Il est ouvert à l'enregistrement général, sans restriction d'éligibilité particulière.

À qui s'adresse un domaine en .discount ?

Un domaine .discount convient parfaitement aux sites de coupons, aux blogs de deals, aux enseignes de vente au détail et aux pages de promos saisonnières qui souhaitent mettre clairement en avant les économies. Il convient aux entreprises et aux projets axés sur les offres, l’abordabilité et les conversions.

Pourquoi choisir un domaine .discount ?

Un domaine .discount aide les visiteurs à comprendre votre offre en un clin d’œil et peut faciliter la mémorisation de votre marque. Il prend également en charge une utilisation claire du site Web, des e-mails et du marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .discount

TLD
.discount
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .discount

Un domaine en .discount signale qu’un site parle de réductions, d’offres ou de prix réduits. Il a été créé pour une image de marque en ligne claire, et aujourd’hui il est couramment utilisé par les sites de coupons, les pages de vente et les entreprises axées sur l’offre.
Oui. Il fonctionne comme d’autres extensions de domaine valides dans les navigateurs, le courrier électronique et la recherche, et il est exploité par un registre officiel. La confiance dépend plus du site Web et du propriétaire que de la fin elle-même.
Oui, si votre site est axé sur des offres, des promotions ou des économies. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres TLD pour le référencement. Votre contenu, votre pertinence et la qualité de votre site comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .discount si vous voulez que l'extension montre que votre site est sur les offres ou les prix plus bas. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus familière ou si votre nom préféré n'est disponible que là.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .discount. Il n’y a pas de limites d’éligibilité particulières, il est donc ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations.
Oui, les règles de nommage de domaine standard s'appliquent. Le nom doit être disponible, utiliser des caractères autorisés et éviter les termes réservés ou interdits définis par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .discount coûte 4,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 30,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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