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.direct

Pourquoi choisir un nom de domaine .direct ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .direct

Qu'est-ce qu'un domaine en .direct?

.direct est un domaine générique de premier niveau avec un enregistrement ouvert et sans règles d’éligibilité particulières. Il est souvent utilisé pour les liens directs, les pages de destination ou les marques qui veulent une adresse web claire et directe.

À qui s'adresse un domaine en .direct ?

Les domaines .direct conviennent aux entreprises, aux fournisseurs de services et aux créateurs qui veulent une adresse Web claire et directe, facile à mémoriser et à partager. Ils fonctionnent également bien pour les campagnes, les places de marché et les sites de support en ligne.

Pourquoi choisir un domaine .direct ?

Un domaine .direct aide les gens à comprendre votre adresse web rapidement et prend en charge la reconnaissance claire de la marque. C'est un choix pratique pour les sites Web, les courriels et le marketing lorsque vous voulez un domaine concis et facile à retenir.

Informations de domaine pour .direct

TLD
.direct
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .direct

Un domaine en .direct suggère un accès direct, une relation directe ou un service simple. Aujourd'hui, il est couramment utilisé par les marques, les services et les projets qui veulent un nom clair et spécifique.
Oui. .direct est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc normalement sur les sites Web, les courriels et dans les résultats de recherche. La confiance dépend plus du site lui-même que de la fin.
Oui, si votre nom ou message correspond à une communication directe, à la vente ou à l’accès. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .direct si vous voulez un nom qui correspond à votre message et une adresse plus courte et plus spécifique. Choisissez .com si votre public l'attend en premier ou si vous voulez l'extension globale la plus familière.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .direct. Il n'y a pas de limite d'éligibilité générale en fonction de la localisation, du type d'entreprise ou du secteur d'activité.
Oui, comme la plupart des domaines, les noms de domaine en .direct doivent suivre les règles de domaine standard. Vous ne pouvez pas utiliser de caractères non pris en charge, et certains noms peuvent être réservés par le Registre.
Chez Hostinger, un domaine en .direct coûte 10,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 41,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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