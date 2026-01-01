Soyez le dentiste que chaque patient recherche avec un domaine .dentist

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.dentist

Pourquoi choisir un nom de domaine .dentist ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .dentist

Qu'est-ce qu'un domaine .dentiste ?

.dentist est un domaine générique de premier niveau pour les professionnels dentaires, les cliniques et les entreprises connexes. Il est ouvert à l’enregistrement, mais son nom signale fortement le contenu axé sur la dentisterie.

À qui s'adresse un domaine en .dentiste ?

Un domaine .dentiste convient bien aux cliniques dentaires, aux orthodontistes, aux spécialistes de la santé buccodentaire et aux cabinets privés qui veulent une adresse Web claire et professionnelle. Il aide les patients à identifier rapidement vos services.

Pourquoi choisir un domaine .dentiste ?

Un domaine .dentist aide les gens à comprendre votre site Web en un coup d’œil et soutient une marque claire et professionnelle. C’est un choix pratique pour les pages Web, les adresses e-mail et les documents marketing à mesure que votre pratique se développe.

Informations de domaine pour .dentist

TLD
.dentist
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .dentist

Un domaine .dentist indique aux gens que le site est lié à la dentisterie. Il est couramment utilisé par les dentistes, les cliniques dentaires et les professionnels de la santé buccodentaire pour rendre le sujet du site Web clair dès le départ.
Oui. .dentist est un domaine de premier niveau valide, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les messageries et les moteurs de recherche. Il est géré par un registre officiel, ce qui permet de garder l'extension reconnue et utilisable.
Oui, si votre site concerne des services dentaires, des soins buccodentaires ou une entreprise connexe. Les moteurs de recherche le traitent de la même façon que les autres extensions de domaine. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .dentist si vous voulez une adresse web qui correspond clairement à un cabinet dentaire ou un service. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance la plus large ou le nom que vous voulez est plus facile à trouver là.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .dentist. Il ne nécessite pas de preuve d'identité dentaire ni de licence spéciale.
Oui, les règles standard relatives aux noms de domaine s'appliquent toujours. Le nom doit être disponible, utiliser des caractères autorisés et respecter les exigences du registre pour la longueur et le format.
Chez Hostinger, un domaine en .dentist coûte 50,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 59,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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