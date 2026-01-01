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.dental

Pourquoi choisir un nom de domaine .dental ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .dental

Qu'est-ce qu'un domaine .dental?

.dental est un domaine générique de premier niveau pour les sites liés à la dentisterie. Il est ouvert à une large utilisation, communément choisi par les cabinets dentaires, les cliniques et les entreprises de l’industrie.

À qui s'adresse un domaine en .dental ?

Un domaine .dental convient parfaitement aux dentistes, orthodontistes, chirurgiens buccaux, cliniques et marques de soins dentaires qui veulent une identité en ligne claire et professionnelle. Il convient parfaitement aux cabinets, aux ressources destinées aux patients et aux sites axés sur les services.

Pourquoi choisir un domaine .dental ?

Un domaine .dental aide les visiteurs à comprendre rapidement votre site Web et prend en charge une identité en ligne claire et professionnelle. Il peut améliorer la reconnaissance sur votre site, votre messagerie et votre marketing tout en donnant à votre entreprise une marge de croissance.

Informations de domaine pour .dental

TLD
.dental
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .dental

Un domaine .dental montre un lien clair avec la dentisterie, la santé bucco-dentaire ou un cabinet dentaire. Il est couramment utilisé par les dentistes, les cliniques, les laboratoires et les marques de services dentaires pour faciliter leur compréhension.
Oui. .dental est un domaine de premier niveau valide et fonctionne normalement dans les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche. Comme les autres extensions de domaine, il est exécuté via un registre officiel.
Oui, si votre site parle de soins dentaires, de traitements, ou d’une entreprise dentaire. Les moteurs de recherche le traitent également pour le référencement. Votre contenu et la qualité de votre site comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .dental si vous voulez que l'adresse web corresponde à une marque ou un service dentaire et que le .com que vous voulez est pris. Choisissez .com si votre public s'attend à l'extension la plus familière ou si vous voulez un nom plus large et généraliste.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .dental. C'est une extension ouverte, il n'y a donc aucune obligation d'être dentiste, clinique ou professionnel de la santé.
Oui. Le nom doit suivre les règles normales du domaine, telles que l'utilisation de seuls caractères autorisés et le respect des limites de longueur. Certains noms peuvent également être réservés par le registre et indisponibles pour enregistrement.
Chez Hostinger, un domaine en .dental coûte 50,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 78,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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