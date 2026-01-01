Dynamisez votre campagne avec un domaine .democrat

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.democrat

Pourquoi choisir un nom de domaine .democrat ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .democrat

Qu'est-ce qu'un domaine en .democrat ?

.democrat est un nouveau domaine générique de premier niveau sans restriction d’enregistrement public ; il est souvent utilisé pour des sites politiques ou civiques, mais tout titulaire éligible peut l’utiliser. ([icann.org](https://www.icann.org/fr/registry-agreements/details/democrat?utm_source=openai))

À qui s'adresse un domaine en .democrat ?

Un domaine .democrat fonctionne bien pour les campagnes politiques, les groupes de défense des intérêts, les organisations locales de partis et les militants communautaires qui veulent une identité claire et alignée sur les partis.

Pourquoi choisir un domaine .democrat ?

Un domaine .democrat peut rendre l’objectif de votre site clair en un coup d’œil et soutenir une image de marque cohérente sur les pages Web, les adresses e-mail et le matériel de campagne. Il aide à créer une identité ciblée et mémorable qui est facile à reconnaître à mesure que votre présence augmente.

Informations de domaine pour .democrat

TLD
.democrat
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .democrat

.democrat est une extension de domaine liée au mot « démocrate ». Il est couramment utilisé par les personnes, les campagnes et les organisations qui veulent que le nom signale l’identité politique ou le soutien aux valeurs démocrates.
Oui. .democrat est un domaine de premier niveau valide, il fonctionne donc dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche comme les autres terminaisons de domaine. Il est exploité via un registre officiel selon les règles de l'ICANN, ce qui permet de le garder reconnu et utilisable.
Oui, si votre site est lié à la politique démocrate, au plaidoyer, ou à une communauté clairement alignée. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .democrat si vous voulez que votre but soit clair à partir du nom et que la version .com n'est pas disponible. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus familière pour un large public, car beaucoup de gens le tapent encore en premier.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .democrat. Il n'est pas limité à un pays, un parti politique ou un type d'organisation spécifique.
Oui, des règles de domaine standard s'appliquent. Le nom doit donc être disponible et utiliser des caractères autorisés. Certains noms réservés peuvent être bloqués par le registre, mais il n'y a pas de limites d'éligibilité spéciales pour les inscrits.
Chez Hostinger, un domaine en .democrat coûte 5,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 33,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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