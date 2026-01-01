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.delivery

Pourquoi choisir un nom de domaine .delivery ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .delivery

Qu'est-ce qu'un domaine .delivery?

.delivery est un domaine générique de premier niveau (gTLD) sans restriction d’éligibilité particulière. Il est couramment utilisé par les entreprises de logistique, de messagerie et de commerce électronique, bien que n’importe quel titulaire puisse généralement en enregistrer un.

À qui s'adresse un domaine en .delivery ?

Un domaine .delivery fonctionne bien pour les services de messagerie, les enseignes de livraison de repas, les équipes logistiques et les distributeurs locaux qui veulent rendre leur service clair en un clin d’œil. C’est un ajustement pratique pour les entreprises axées sur une réalisation rapide et fiable.

Pourquoi choisir un domaine .delivery ?

Un domaine .delivery aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et facilite la reconnaissance de votre marque. Il prend en charge le nommage clair des sites, des e-mails et du marketing, et s'adapte à la croissance de votre entreprise.

Informations de domaine pour .delivery

TLD
.delivery
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
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Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .delivery

Un domaine .delivery signale qu'un site concerne la livraison de biens, de nourriture ou de services. Il est couramment utilisé par les entreprises de messagerie, les marques de logistique et les entreprises locales qui souhaitent que l'adresse Web corresponde à leur service.
Oui. .delivery est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend toujours du site Web lui-même et de la façon dont il est utilisé.
Oui, si votre marque ou service est clairement connecté à la diffusion. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu, les liens et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .delivery si vous voulez un nom qui affiche immédiatement votre service et que la version .com est indisponible. Choisissez .com si vous voulez l'extension familière la plus large pour un public général.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .delivery. Il s'agit d'une extension ouverte, il n'y a donc pas de conditions particulières d'adhésion ou de localisation.
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent toujours. Vous devez utiliser un nom valide qui n'est pas réservé ou abusif, et le registre peut bloquer certains noms.
Chez Hostinger, un domaine en .delivery coûte 5,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 63,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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