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.degree

Pourquoi choisir un nom de domaine .degree ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .degree

Qu'est-ce qu'un domaine .degree ?

.degree est un domaine générique de premier niveau pour les sites liés à l’éducation, mais il n’est pas lié à un système scolaire ou à un pays. Il est ouvert à un usage général, il peut donc convenir à des projets académiques, de formation ou axés sur les diplômes.

À qui s'adresse un domaine en .degree ?

Un domaine .degree convient parfaitement aux écoles, aux fournisseurs de formation, aux entraîneurs de carrière et aux programmes de certification qui veulent une adresse Web claire et axée sur l’éducation.

Pourquoi choisir un domaine .degree ?

Un domaine .degree donne à votre site Web une identité claire et spécifique facile à mémoriser et à partager. Il peut améliorer la reconnaissance sur le Web, les courriels et le marketing tout en soutenant une présence professionnelle cohérente à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .degree

TLD
.degree
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .degree

Un domaine .degree est généralement lu comme un site lié à l'éducation, aux qualifications ou aux résultats scolaires. Il peut convenir aux écoles, aux fournisseurs de formation ou aux personnes partageant leur expertise et leurs diplômes.
Oui. .degree est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc dans les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche comme les autres domaines.
Oui, si votre site traite de l’éducation, des informations d’identification ou d’un sujet connexe. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .degree si vous voulez que le nom reflète l'éducation ou les qualifications, ou si la version .com est prise. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus familière pour un large public.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .degree. C'est une extension ouverte, il n'y a donc pas de conditions d'éligibilité particulières pour les particuliers ou les entreprises.
Oui, des règles de domaine standard s'appliquent. Les noms doivent suivre les règles de syntaxe du registre, et certains termes peuvent être réservés ou indisponibles s'ils sont déjà enregistrés.
Chez Hostinger, un domaine en .degree coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 52,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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