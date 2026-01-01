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.dance

Pourquoi choisir un nom de domaine .dance ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .dance

Qu'est-ce qu'un domaine .dance ?

.dance est un domaine générique de premier niveau pour les sites liés à la danse, créé dans le nouveau programme gTLD de l’ICANN. Il est généralement ouvert à tous, sans règles d’éligibilité particulières.

À qui s'adresse un domaine en .dance ?

Un domaine .dance convient parfaitement aux studios de danse, aux instructeurs, aux organisateurs d’événements et aux artistes qui veulent une identité en ligne claire et mémorable. Il convient parfaitement aux sites de cours, aux portfolios et à la promotion.

Pourquoi choisir un domaine .dance ?

Un domaine .dance aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et facilite la reconnaissance de votre marque. Il offre une adresse Web claire et professionnelle qui favorise la confiance entre les sites Web, les courriels et le marketing à mesure que votre présence augmente.

Informations de domaine pour .dance

TLD
.dance
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .dance

Un domaine .dance est une adresse web utilisée pour des sites liés à la danse, tels que des écoles, des studios, des événements ou des artistes. Il a été créé pour un sujet spécifique, mais aujourd’hui il est couramment utilisé pour tout projet axé sur la danse.
Oui. .dance est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc comme d'autres extensions de domaine dans les navigateurs et la messagerie. Les moteurs de recherche peuvent le crawler normalement, aussi.
Oui, si votre site parle de danse ou si votre marque est construite autour de ce thème. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .dance si vous voulez une adresse claire et thématique qui correspond à un site de danse et qui est plus facile à trouver des noms disponibles. Choisissez .com si votre public attend l'extension la plus familière ou si vous voulez une identité commerciale plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .dance. Il n'est pas limité à un pays, une profession ou un groupe d'appartenance spécifique.
Des règles de domaine standard s'appliquent, comme l'utilisation de caractères valides et l'évitement des noms déjà pris. Certains noms réservés au registre peuvent également être indisponibles, mais il n'y a pas de limites d'éligibilité spéciales.
Chez Hostinger, un domaine en .dance coûte 9,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 27,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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