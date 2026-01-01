Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .coupons

Qu'est-ce qu'un domaine .coupons ? .coupons est un domaine générique de premier niveau pour les sites de coupons, de deals et d'épargne. Il n'a pas de restrictions générales d'enregistrement, et est exploité sous l'accord de registre de l'ICANN par Binky Moon, LLC.

À qui s'adresse un domaine en .coupons ? Un domaine en .coupons convient parfaitement aux sites de coupons, aux éditeurs de deals, aux marketeurs affiliés et aux promotions au détail qui veulent faire des économies faciles à trouver. Il convient aux offres de niche, aux campagnes saisonnières et aux plateformes de réduction en pleine expansion.