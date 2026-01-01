Répertoriez et vendez des condos plus rapidement avec un domaine .condos

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.condos

Pourquoi choisir un nom de domaine .condos ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .condos

Qu'est-ce qu'un domaine .condos ?

.condos est un domaine générique de premier niveau pour les sites de copropriété et d’immobilier. Il est ouvert à l’enregistrement général, sans limite d’éligibilité majeure, et est couramment utilisé par les annonces immobilières, les promoteurs et les services de logement.

À qui s'adresse un domaine en .condos ?

Un domaine en .condos convient parfaitement aux agents immobiliers, aux gestionnaires immobiliers, aux promoteurs de condos et aux associations de logement qui souhaitent présenter des annonces, des communautés ou des services.

Pourquoi choisir un domaine .condos ?

Un domaine .condos aide les visiteurs à comprendre rapidement l’orientation de votre site et facilite la mémorisation de votre marque. Il offre une option claire et professionnelle pour les sites Web, les courriels et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .condos

TLD
.condos
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .condos

Un domaine en .condos est une adresse web utilisée pour les condos, les appartements et les annonces immobilières. Il a été créé sous forme d’extension descriptive, mais aujourd’hui, il est surtout utilisé pour signaler rapidement du contenu lié à la propriété.
Oui. .condos est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du site web et de l'entreprise derrière que de la fin.
Oui, si votre site concerne des condos, des annonces immobilières ou une entreprise connexe. Les moteurs de recherche le traitent de la même façon que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .condos si vous voulez une adresse web claire et ciblée sur la propriété et que le .com exact est pris. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance la plus large et un nom plus général pour un public plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .condos. Il n'y a pas de conditions d'éligibilité particulières pour les particuliers, les entreprises ou les organisations.
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent toujours. Le nom doit être disponible, utiliser des caractères valides et éviter les noms de registre réservés ou premium lorsque ceux-ci sont mis de côté.
Chez Hostinger, un domaine en .condos coûte 40,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 59,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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