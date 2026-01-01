Développez votre entreprise turque avec un domaine .com-tr

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.com-tr

Pourquoi choisir un nom de domaine .com-tr ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .com-tr

Qu'est-ce qu'un domaine en .com.tr ?

Le .com.tr est le ccTLD turc de deuxième niveau sous .tr, couramment utilisé pour les sites commerciaux. Depuis 2022, il est disponible sans documents selon le principe du premier arrivé, premier servi, TRABİS gérant l’espace de noms .tr.

À qui s'adresse un domaine en .com.tr ?

Un domaine .com.tr fonctionne bien pour les entreprises en Turquie, les magasins de commerce électronique locaux, les agences et les fournisseurs de services qui veulent une présence Web de confiance.

Pourquoi choisir un domaine .com.tr ?

Un domaine .com.tr aide les visiteurs à identifier plus clairement votre entreprise en Turquie et prend en charge une adresse Web professionnelle et pertinente localement. Il peut améliorer la reconnaissance, la confiance et la cohérence entre les sites Web, les courriels et le marketing au fur et à mesure de votre croissance.

Informations de domaine pour .com.tr

TLD
.com.tr
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Noms de domaine internationalisés

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .com.tr

Un domaine .com.tr est la version commerciale de l’extension de code pays de Turquie. Il est couramment utilisé par les entreprises, les marques et les services connectés à Turquie.
Oui. .com.tr est un TLD valide de code pays qui apparaît dans la racine DNS et est géré sous le système de domaine de la Turquie. Les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche le gèrent comme les autres domaines standard.
Oui, si votre site web est destiné à un public turc ou à une entreprise liée à la Turquie. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que le TLD.
Choisissez .com.tr si vous voulez une identité centrée sur la Turquie ou un nom adapté aux utilisateurs locaux. Choisissez .com si vous voulez une audience mondiale ou la disponibilité et la reconnaissance plus larges d'une extension générique.
L’éligibilité dépend des règles d’enregistrement en vigueur pour les .com.tr, qui sont fixées par l’autorité turque chargée des domaines. En pratique, certains enregistrements peuvent nécessiter une présence locale ou des pièces justificatives.
Oui. Les noms .com.tr doivent suivre les règles de nommage du registre, et certains termes peuvent être réservés ou nécessiter une preuve avant l'enregistrement. Les exigences exactes peuvent varier selon le type de domaine et la politique de registre.
Chez Hostinger, un domaine en .com.tr coûte 6,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 11,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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