Atteindre les clients suédois avec un domaine .com-se

10,99/1re année
Pour la première année
.com-se

Pourquoi choisir un nom de domaine .com-se ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .com-se

Qu'est-ce qu'un domaine .com.se ?

.com.se est un domaine suédois de deuxième niveau sous le code pays .se TLD. Il est ouvert à l’enregistrement public, sans condition particulière de présence locale, et est couramment utilisé pour les entreprises ou les noms qui veulent une identité suédoise.

À qui s'adresse un domaine en .com.se ?

Un domaine .com.se convient parfaitement aux entreprises, aux boutiques de commerce électronique, aux agences et aux prestataires de services qui ciblent la Suède et qui souhaitent une présence locale fiable sur le Web.

Pourquoi choisir un domaine .com.se ?

Un domaine .com.se permet de rendre votre site web facile à identifier comme connecté à la Suède tout en gardant le style familier .com. Il peut soutenir la confiance, une image de marque claire et une présence en ligne cohérente à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .com.se

TLD
.com.se
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
DNSSEC

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .com.se

Un domaine .com.se est un domaine de deuxième niveau sous le code pays .se de la Suède. Il est couramment utilisé pour les sites commerciaux et les entreprises connectés à la Suède ou au marché suédois.
Oui. .com.se est un nom de domaine valide sous le registre .se, qui est géré par la Fondation suédoise de l'Internet. Il fonctionne normalement dans les navigateurs, les courriels et les moteurs de recherche.
Oui, si vous voulez une adresse Web axée sur la Suède ou un nom de style commercial sous .se. Les moteurs de recherche le traitent comme d'autres domaines pour le référencement, donc le contenu et la pertinence comptent plus que l'extension.
Choisissez .com.se si vous voulez une identité commerciale suédoise ou locale et que le nom correspond à votre public. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance mondiale la plus large ou si le même nom est plus facile à trouver.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .com.se, tant que le nom est disponible et que les détails de l'enregistrement sont valides. Il n'y a pas de condition générale de résidence locale pour les .com.se.
Oui, le nom doit suivre les règles de registre et les règles standard de nommage de domaine, telles que les caractères autorisés et les limites de longueur. Les noms réservés ou protégés peuvent ne pas être disponibles pour enregistrement.
Chez Hostinger, un domaine en .com.se coûte 10,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 10,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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