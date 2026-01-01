Développez votre entreprise portugaise avec un domaine .com-pt

17,99/1re année
Pour la première année
.com-pt

Pourquoi choisir un nom de domaine .com-pt ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .com-pt

Qu'est-ce qu'un domaine en .com.pt ?

.com.pt est un domaine portugais de deuxième niveau sous .pt, destiné à un usage commercial. Il est géré selon les règles de registre portugaises du .pt, avec des enregistrements soumis à des politiques de nommage locales.

À qui s'adresse un domaine en .com.pt ?

Un domaine .com.pt fonctionne bien pour les entreprises au Portugal, les fournisseurs de services locaux, les magasins de commerce électronique et les startups qui veulent une identité en ligne claire pour le marché portugais.

Pourquoi choisir un domaine .com.pt ?

Un domaine .com.pt aide à rendre clair le but de votre site Web et peut renforcer la confiance avec un public local. C’est un choix pratique pour les sites d’affaires, les adresses e-mail et le marketing qui doit rester reconnaissable au fur et à mesure de votre croissance.

Informations de domaine pour .com.pt

TLD
.com.pt
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
DNSSEC

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .com.pt

Un domaine .com.pt est un domaine portugais de deuxième niveau sous .pt. Il est couramment utilisé par les entreprises, les marques et les projets liés au Portugal.
Oui. .com.pt est un domaine .pt valide géré par le registre .PT. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et la recherche. Un contrôle valide du registre est une raison pour laquelle il est fiable.
Oui, si votre audience est au Portugal ou si vous voulez une adresse web locale. Les moteurs de recherche la traitent de la même façon que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus.
Choisissez .com.pt si vous voulez une adresse centrée sur le Portugal qui signale la présence locale. Choisissez .com si vous voulez la reconnaissance mondiale la plus large ou votre nom préféré est plus facile à trouver là-bas.
Il est ouvert à tous, sans condition générale de résidence ou de citoyenneté. Vous pouvez l'enregistrer via un registrar accrédité ou directement auprès du registre .PT.
Oui, les noms doivent suivre les règles d'enregistrement des .PT et ne peuvent pas utiliser de termes illégaux ou réservés. L'espace .com.pt est moins restrictif que certaines autres catégories de .pt, mais il a toujours des règles de nommage.
Chez Hostinger, un domaine en .com.pt coûte 17,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 17,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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