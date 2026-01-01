Connectez-vous avec des clients espagnols avec un domaine .com-es

13,99/1re année
Pour la première année
.com-es

Pourquoi choisir un nom de domaine .com-es ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .com-es

Qu'est-ce qu'un domaine .com.es ?

Domaine .es de second niveau à usage commercial en Espagne; ouvert aux particuliers et aux entreprises ayant des liens avec l'Espagne. Géré par Red.es, il convient aux sites orientés vers l'espagnol, sans vérification préalable pour les .com.es.

À qui s'adresse un domaine en .com.es ?

Un domaine .com.es convient parfaitement aux entreprises espagnoles, aux services locaux, aux sites de commerce électronique et aux marques bilingues qui souhaitent une présence claire sur le marché espagnol. Il convient aux projets axés sur la confiance, la portée et la pertinence régionale.

Pourquoi choisir un domaine .com.es ?

Un domaine .com.es aide les visiteurs à reconnaître rapidement une présence commerciale en Espagne tout en gardant votre adresse Web claire et facile à mémoriser. Il permet une utilisation cohérente sur les sites Web, les courriels et le marketing à mesure que votre marque se développe.

Informations de domaine pour .com.es

TLD
.com.es
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Noms de domaine internationalisés
DNSSEC

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .com.es

Un domaine .com.es est un domaine de troisième niveau sous le code de pays .es espagnol. Il est couramment utilisé par les entreprises et les projets commerciaux liés à l’Espagne.
Oui. Il s’agit d’une extension de domaine valide sous l’espace de nommage .es de l’Espagne et qui fonctionne normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend également du site Web et de son administrateur.
Oui, si vous voulez un domaine qui signale une présence commerciale en Espagne. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière pour le référencement. La pertinence, le contenu et les liens comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .com.es si votre audience est en Espagne et que vous voulez un nom local axé sur les entreprises. Choisissez .com si vous voulez une plus grande portée mondiale ou si le nom .com.es que vous voulez n'est pas disponible.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .com.es. Il n'y a pas d'exigence de résidence ou d'entreprise locale pour cette extension.
Oui. Le nom doit suivre les règles de domaine standard, et il doit entrer dans les règles de nommage du registre .es. Les noms réservés ou invalides ne peuvent pas être enregistrés.
Chez Hostinger, un domaine en .com.es coûte 13,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 13,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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