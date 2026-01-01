Atteindre les clients allemands avec un domaine .com-de

6,99/1re année
Pour la première année
.com-de

Pourquoi choisir un nom de domaine .com-de ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .com-de

Qu'est-ce qu'un domaine .com.de ?

Le .com.de est un domaine de deuxième niveau sous ccTLD .de en Allemagne, exploité par DENIC. Il est ouvert à l’enregistrement et souvent utilisé pour des noms suggérant une orientation allemande ou commerciale.

À qui s'adresse un domaine en .com.de ?

Un domaine .com.de fonctionne bien pour les entreprises en Allemagne, les marques axées sur l'Allemagne, les fournisseurs de services locaux et les entreprises internationales ciblant les clients allemands qui veulent une adresse Web fiable et spécifique au marché.

Pourquoi choisir un domaine .com.de ?

Un domaine .com.de aide les gens à identifier rapidement votre site et soutient une présence claire et professionnelle de la marque en Allemagne. Il peut améliorer la reconnaissance, la crédibilité et la cohérence entre les sites Web, les e-mails et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .com.de

TLD
.com.de
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .com.de

Chez Hostinger, un domaine en .com.de coûte 6,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 6,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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