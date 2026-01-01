Développez votre entreprise sud-africaine avec un domaine .co-za

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.co-za

Pourquoi choisir un nom de domaine .co-za ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .co-za

Qu'est-ce qu'un domaine en .co.za ?

.co.za est le domaine de code pays d’Afrique du Sud, principalement utilisé par les entreprises et les personnes ciblant le marché sud-africain. Il est ouvert aux personnes qui enregistrent sans condition de présence locale.

À qui s'adresse un domaine en .co.za ?

Un domaine .co.za convient aussi bien aux entreprises sud-africaines, aux startups locales, aux freelances et aux organisations à but non lucratif qui veulent une identité nationale claire et une présence en ligne de confiance.

Pourquoi choisir un domaine .co.za ?

Un domaine .co.za aide les visiteurs à reconnaître votre présence sud-africaine rapidement et donne à votre entreprise une adresse Web claire et locale. Il favorise la confiance, le rappel facile et une image de marque cohérente sur les sites Web, les courriels et le marketing.

Informations de domaine pour .co.za

TLD
.co.za
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
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Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .co.za

Un domaine .co.za est un domaine de code pays pour l'Afrique du Sud. Il est couramment utilisé par les entreprises, les organisations et les particuliers qui veulent une adresse Web liée à l'Afrique du Sud.
Oui. .co.za est un TLD valide à code pays et est géré par un registre officiel. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les résultats de recherche. La confiance dépend plus du site lui-même que de l'extension.
Oui, si vous voulez un domaine connecté à l’Afrique du Sud ou à un public local. Les moteurs de recherche traitent le .co.za comme d’autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .co.za si votre audience est principalement en Afrique du Sud ou si vous voulez une identité web locale. Choisissez .com si vous voulez l'extension globale la plus familière ou si vous avez besoin d'un nom plus facile à trouver disponible.
Un domaine en .co.za est ouvert à tous. Il n'est pas nécessaire d'être basé en Afrique du Sud pour en enregistrer un.
Oui. Le nom doit suivre des règles de domaine standard, et il ne peut pas utiliser des termes réservés ou offensants. Le registre peut également rejeter les noms qui entrent en conflit avec les droits existants ou les politiques d'enregistrement.
Chez Hostinger, un domaine en .co.za coûte 6,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 9,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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