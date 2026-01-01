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.catering

Pourquoi choisir un nom de domaine .catering ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .catering

Qu'est-ce qu'un domaine .catering ?

.catering est un domaine générique de premier niveau pour les entreprises et les professionnels du secteur de la restauration collective et événementielle. Il est ouvert à l'enregistrement général, sans limite géographique d'éligibilité particulière.

À qui s'adresse un domaine en .catering ?

Un domaine .catering convient parfaitement aux traiteurs, aux organisateurs d'événements, aux restaurants et aux services de livraison de repas qui souhaitent une présence en ligne claire et professionnelle. Il convient aux menus, aux réservations et à la croissance des entreprises locales.

Pourquoi choisir un domaine .catering ?

Un domaine .catering aide les visiteurs à comprendre votre site Web instantanément et rend votre marque plus facile à reconnaître. Il prend en charge l'utilisation claire du site Web, de l'e-mail et du marketing à mesure que votre entreprise se développe et a besoin d'une adresse Web simple et mémorable.

Informations de domaine pour .catering

TLD
.catering
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .catering

Un domaine .catering est une adresse Web descriptive pour les entreprises ou les projets liés à la restauration, au service alimentaire ou à la restauration événementielle. Il a été créé comme un domaine générique de premier niveau, et aujourd’hui, il est principalement utilisé pour montrer une orientation claire de l’industrie.
Oui. .catering est un domaine de premier niveau valide géré sous le système de registre de l’ICANN. Il fonctionne donc normalement dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. La confiance dépend plus du site Web et de la configuration des e-mails que de l’extension elle-même.
Oui, si votre site concerne la restauration, la nourriture événementielle, ou un service connexe. Les moteurs de recherche le traitent de la même façon que les autres extensions pour le référencement, donc le contenu pertinent et l’image de marque claire comptent plus que le TLD.
Choisissez .catering si vous voulez un nom qui décrit instantanément votre service ou si la version .com est déjà prise. Choisissez .com si vous voulez l'option la plus familière pour un large public ou une utilisation professionnelle générale.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .catering. Il n'existe pas de règles d'éligibilité particulières pour les particuliers ou les entreprises.
Comme la plupart des domaines, le nom doit toujours suivre les règles DNS standard, et certains noms réservés peuvent être bloqués par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .catering coûte 27,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 39,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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