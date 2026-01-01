Construire une marque de jeu de confiance avec un domaine .casino

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.casino

Pourquoi choisir un nom de domaine .casino ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .casino

Qu'est-ce qu'un domaine .casino ?

Domaine de premier niveau .generic pour les sites liés aux casinos; ouvert à l’enregistrement général, sans limite géographique d’éligibilité particulière. Il est couramment utilisé par les marques de jeux, les entreprises de jeux et les sites de divertissement.

À qui s'adresse un domaine en .casino ?

Un domaine .casino fonctionne bien pour les opérateurs de jeux en ligne, les sites d'avis de casino, les marketeurs affiliés et les éditeurs de nouvelles de jeux d'argent qui veulent une adresse Web claire et spécifique à l'industrie.

Pourquoi choisir un domaine .casino ?

Un domaine .casino donne aux visiteurs une idée claire de votre site en un clin d’œil, ce qui contribue à améliorer la reconnaissance et la confiance. Il prend également en charge une identité en ligne cohérente sur votre site Web, votre messagerie et votre marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .casino

TLD
.casino
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
Page « Bientôt disponible » ou lien en bio gratuits
Tarifs compétitifs
Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite. Recherchez et enregistrez le vôtre dès aujourd'hui.Rechercher

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FAQ sur le nom de domaine .casino

Un domaine .casino signale qu'un site concerne des casinos ou des services liés aux casinos. Il est couramment utilisé par les marques de jeux, les plateformes de jeux et les sites d'information axés sur les sujets relatifs aux casinos.
Oui, un domaine en .casino fonctionne comme n'importe quelle extension de domaine valide dans les navigateurs et dans la messagerie. C'est un TLD générique officiel délégué dans le DNS, il peut donc être enregistré et utilisé normalement.
Oui, si votre site parle de casinos, de jeux, ou de contenu associé. Les moteurs de recherche traitent le .casino de la même manière que les autres TLD pour le référencement. Le contenu pertinent et la qualité du site comptent donc plus que l’extension.
Choisissez .casino si vous voulez un nom qui correspond clairement à une marque ou un site Web lié au casino. Choisissez .com si vous voulez la plus large familiarité ou si votre public attend un domaine généraliste.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .casino. C'est un TLD ouvert sans condition générale d'éligibilité pour les inscrits.
Oui, les règles de domaine standard s'appliquent toujours, y compris les limites de caractères autorisées et en évitant les noms invalides. Certains noms peuvent également être réservés par le registre. Tous les mots ne sont donc pas disponibles.
Chez Hostinger, un domaine en .casino coûte 7,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 164,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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