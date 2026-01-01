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.camera

Pourquoi choisir un nom de domaine .camera ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .camera

Qu'est-ce qu'un domaine en .camera?

.camera est un domaine générique de premier niveau pour les sites et services liés à l'appareil photo. Il n'a pas de limites d'éligibilité particulières, il convient donc aux photographes, vidéastes, magasins d'équipement et projets médias.

À qui s'adresse un domaine en .camera ?

Un domaine .camera convient parfaitement aux photographes, vidéastes, détaillants d’appareils photo et sites d’examen d’engins qui veulent une adresse Web claire et mémorable. Il convient parfaitement aux portfolios, aux pages de produits et aux sites de projets.

Pourquoi choisir un domaine .camera ?

Un domaine .camera aide les visiteurs à comprendre votre site en un clin d’œil et donne à votre marque une adresse Web claire et pertinente. Il favorise la reconnaissance, la confiance et une utilisation facile sur les sites Web, les courriels et le marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .camera

TLD
.camera
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

Pourquoi enregistrer votre nom de domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .camera

Un domaine .camera indique aux gens que votre site concerne les appareils photo, la photographie ou le matériel vidéo. Il a été créé pour ce sujet, et aujourd’hui, il est couramment utilisé par les photographes, les critiques et les vendeurs d’équipement.
Oui. Un domaine .camera est un domaine de premier niveau valide avec un registre officiel, il fonctionne donc dans les navigateurs, les messageries et les moteurs de recherche comme les autres extensions.
Oui, si votre site est axé sur les appareils photo, les photos ou le contenu vidéo. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. La pertinence et le contenu comptent donc plus que la fin.
Choisissez .camera si vous voulez un nom qui correspond clairement à un site lié à la caméra ou si la version .com est déjà prise. Choisissez .com si votre public attend l'extension la plus familière ou si vous voulez l'utilisation générale la plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .camera. Il est ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux organisations sans règles d'éligibilité particulières.
Oui. Le nom doit suivre les règles de domaine standard, et il se peut que les noms réservés ou premium ne soient pas disponibles. Certains noms peuvent également être bloqués par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .camera coûte 11,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 59,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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