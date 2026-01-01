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.builders

Pourquoi choisir un nom de domaine .builders ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .builders

Qu'est-ce qu'un domaine .builders ?

.builders est un domaine générique de premier niveau ouvert à tous. Il est couramment utilisé par les chantiers de construction, les constructeurs et les chantiers, sans restriction géographique ou d’éligibilité particulière.

À qui s'adresse un domaine en .builders ?

Un domaine .builders convient parfaitement aux entreprises de construction, aux entrepreneurs, aux cabinets d'architecture, aux promoteurs et aux équipes de rénovation qui veulent une adresse Web claire et professionnelle pour présenter leurs projets, leurs services et leur expertise.

Pourquoi choisir un domaine .builders ?

Un domaine .builders aide les visiteurs à comprendre rapidement l’orientation de votre site Web et facilite la mémorisation de votre marque. Il soutient également une présence claire et professionnelle sur votre site, vos courriels et votre marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .builders

TLD
.builders
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .builders

Un domaine en .builders signale un accent sur le bâtiment, la construction ou la fabrication de choses. Aujourd’hui, il est couramment utilisé par les entrepreneurs, les fabricants et les équipes qui veulent une adresse Web claire et spécifique à l’industrie.
Oui. .builders est un domaine de premier niveau valide et fonctionne normalement dans les navigateurs, la messagerie et les moteurs de recherche. Comme les autres TLD, il est géré via un registre officiel.
Oui, si votre site concerne la construction, la rénovation, la conception ou un autre service lié au bâtiment. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. La pertinence et le contenu comptent donc plus que la fin.
Choisissez .builders si vous voulez un nom qui correspond clairement à votre métier, projet ou niche et qu'un .com adapté n'est pas disponible. Choisissez .com si votre public s'attend à l'extension la plus familière ou si vous voulez la reconnaissance la plus large.
Tout le monde peut enregistrer un domaine en .builders. Il est généralement ouvert sans règles d'éligibilité particulières pour les particuliers ou les entreprises.
Oui, des règles de domaine standard s'appliquent. Les noms doivent utiliser des caractères valides et ne peuvent pas être réservés ou déjà enregistrés, et le registre peut bloquer certains termes protégés.
Chez Hostinger, un domaine en .builders coûte 4,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 35,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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