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.apartments

Pourquoi choisir un nom de domaine .apartments ?

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et enregistrer un nom de domaine .apartments

Qu'est-ce qu'un domaine .apartments ?

.apartments est un domaine générique de premier niveau pour les sites immobiliers et locatifs. Il n’a pas de restrictions géographiques générales, et il est couramment utilisé par les annonces d’appartements, les gestionnaires immobiliers et les entreprises de logement.

À qui s'adresse un domaine .apartments ?

Un domaine .apartments convient parfaitement aux gestionnaires immobiliers, aux communautés d'appartements, aux agents immobiliers et aux plateformes de location qui veulent une adresse Web claire et spécifique à leur secteur d'activité.

Pourquoi choisir un domaine .apartments ?

Un domaine .apartments aide les visiteurs à comprendre votre site Web en un clin d’œil et facilite la mémorisation de votre marque. Il prend en charge une image de marque claire et professionnelle sur votre site, vos e-mails et votre marketing à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .apartments

TLD
.apartments
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuite
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
0,17 €

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Aucune connaissance technique requise
Support expert 24 h/24, 7 j/7
Protection de la confidentialité du nom de domaine gratuite
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Conseils

Comment choisir le nom de domaine parfait

1. Incluez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pertinents pour améliorer la reconnaissance et la visibilité.
Les noms de domaine contenant moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à écrire.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .apartments

Un domaine en .apartments est une adresse web se terminant pour les sites liés aux appartements. Il est couramment utilisé par les annonces immobilières, les immeubles, les propriétaires et les services de location pour montrer que le site concerne les appartements.
Oui. .apartments est un domaine de premier niveau valide, il fonctionne donc comme d'autres terminaisons de domaine dans les navigateurs, les e-mails et les moteurs de recherche. Il est exploité sous un registre officiel, ce qui permet de le garder reconnu.
Oui, si votre site concerne des appartements, des locations ou des annonces immobilières. Les moteurs de recherche le traitent de la même manière que les autres extensions pour le référencement. Le contenu et la pertinence comptent donc plus que la fin.
Choisissez .apartments si vous voulez un nom clair et spécifique pour le contenu axé sur les appartements et que la version .com n'est pas disponible. Choisissez .com si votre public attend une adresse Web plus large ou plus générale.
Tout le monde peut enregistrer un domaine .apartments. Il n'est pas limité à un pays, un type d'entreprise ou un groupe professionnel spécifique.
Des règles de domaine standard s'appliquent, comme utiliser uniquement des lettres, des chiffres et des traits d'union, et ne pas commencer ou terminer par un trait d'union. Certains noms peuvent également être réservés par le registre.
Chez Hostinger, un domaine en .apartments coûte 10,99 € la première année. Après, les frais de renouvellement sont de 57,99 €/an. Hostinger étant un registrar accrédité par l'ICANN, votre domaine est géré de manière sécurisée. Le renouvellement automatique permet d'éviter son expiration, et une assistance 24h/24 et 7j/7 est disponible. Vous pouvez également transférer votre domaine vers Hostinger à tout moment.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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