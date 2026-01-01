Hostinger Mail vs GoDaddy Email

Vous cherchez des alternatives Ã  GoDaddy EmailÂ ? Comparez Hostinger et GoDaddy en un coup dâ€™Å“il pour trouver le service dâ€™hÃ©bergement de messagerie professionnelle qui rÃ©pond Ã  vos besoins.
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Pourquoi choisir Hostinger Mail ?

Un bon systÃ¨me d'emailing n'a pas besoin d'Ãªtre compliquÃ© ni coÃ»teux. C'est lÃ  qu'Hostinger intervient.

Une valeur qui a rÃ©ellement du sens

Une messagerie professionnelle ne devrait pas coÃ»ter une fortune. Hostinger Business Email vous offre une adresse personnalisÃ©e, une sÃ©curitÃ© renforcÃ©e et une capacitÃ© d'Ã©volution, sans augmentation de prix imprÃ©vue lors du renouvellement.

OpÃ©rationnel en quelques minutes

Aucune configuration technique complexe. Que votre domaine soit hÃ©bergÃ© chez Hostinger ou non, la mise en ligne de votre boÃ®te mail se fait en quelques clics seulement â€“ et votre premier email professionnel est prÃªt Ã  Ãªtre envoyÃ©.

L'essentiel, couvert

Filtrage anti-spam, authentification des e-mails, accÃ¨s mobile et outils de rÃ©daction IAÂ : tout est intÃ©grÃ©. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre activitÃ©, et non sur votre boÃ®te de rÃ©ception.

Comparaison directe

Comparez les prix et les caractÃ©ristiques en un coup d'Å“il.
Hostinger Mail
GoDaddy Email

Prix de dÃ©part par boÃ®te aux lettres*

Ã€ partir de 0,39 â‚¬/mois
1,99 $/mois

Domaine libre

Oui
Non

Espace de stockage par boÃ®te aux lettres

10 Go Ã  50 Go
10 Go Ã  100 Go

Alias d'adresse Ã©lectronique

Jusqu'Ã  30
Jusqu'Ã  300

RÃ¨gles de transfert

Oui
Oui

RÃ©pondeurs automatiques

Oui
Oui

Protection contre les spams et les virus

Oui
Oui

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Oui
Oui

DÃ©couvrez qui a ouvert vos e-mails

Tous les plans
LimitÃ©

interactions par courriel

Oui
Oui

fonctionnalitÃ©s d'IA

Oui, assistant IA, rÃ©daction IA, recherche intelligente et rÃ©sumÃ©s
Oui, la rÃ©daction d'emails assistÃ©e par l'IA

Courriel d'agent

Oui
Non

Service client

Chat en direct 24h/24 et 7j/7
TÃ©lÃ©phone & chat 24/7

Note sur Trustpilot

4.5 / 5.0
4,5 / 5,0
Commencer

*Date de comparaison : 1er juin 2026.

DÃ©couvrez pourquoi plus de 5 millions de propriÃ©taires de sites web choisissent Hostinger

Ne vous fiez pas seulement Ã  nos paroles â€“ voici ce que disent les personnes qui ont utilisÃ© les services de messagerie professionnelle d'Hostinger Ã  propos de leur expÃ©rience.

Simos

Review provider

J'utilise Hostinger depuis plus d'un an et j'en suis plus que ravi. Leur professionnalisme est indÃ©niable, et leur service de messagerie est tout simplement exceptionnelÂ : fiable, facile Ã  configurer et parfaitement adaptÃ© aux communications professionnelles.

Bob Stewart

Review provider

Le service d'Hostinger rÃ©pond parfaitement Ã  mes besoins en matiÃ¨re de messagerie et de domaine, avec les fonctionnalitÃ©s adÃ©quates et un prix raisonnable. D'autres hÃ©bergeurs prÃ©tendent Ãªtre les meilleurs, mais ils vous noient sous un flot de complexitÃ© et de marketing.

OASK Publishers

Review provider

J'utilise les services de messagerie Hostinger pour mes communications professionnelles et, dans l'ensemble, l'expÃ©rience est fluide et fiable. La configuration est simple et la connexion d'adresses e-mail avec un domaine personnalisÃ© est facile, mÃªme sans connaissances techniques avancÃ©es.

Achetez votre forfait de messagerie professionnelle optimisÃ© par l'IA

Garantie satisfait ou remboursÃ© de 30 jours

Annulez Ã  tout instant

Support disponible 24Â h/24, 7 j/7

Pack de 48 mois
87Â % de rÃ©duction
Starter
IdÃ©al pourÂ : les auto-entrepreneurs
2,99â‚¬
0,39â‚¬/mois
SÃ©lectionner
Prix par boÃ®te mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de 1,59 â‚¬/mois pour 48 mois.
1 boÃ®te mail incluse
5 Go de stockage par boÃ®te mail
5 rÃ¨gles de transfert
5 alias d'email

Avantages :

BoÃ®te mail IA
Le plus populaire
75Â % de rÃ©duction
Standard
IdÃ©al pour : les petites entreprises prÃªtes Ã  se dÃ©velopper
3,99â‚¬
0,99â‚¬/mois
SÃ©lectionner
Prix par boÃ®te mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de 2,79 â‚¬/mois pour 48 mois.
1 boÃ®te mail incluse
20 Go de stockage par boÃ®te mail
20 rÃ¨gles de transfert
10 alias d'email

Avantages :

Recherchez, rÃ©pondez, rÃ©sumez et rÃ©digez avec l'aide de l'IA, sans aucune limite
DÃ©couvrez qui a ouvert vos emails
Suggestions de rÃ©ponses par IA
RÃ©ponses automatiques
BoÃ®te mail IA
67Â % de rÃ©duction
Premium
IdÃ©al pour : les Ã©quipes qui Ã©voluent
5,99â‚¬
1,99â‚¬/mois
SÃ©lectionner
Prix par boÃ®te mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de 3,99 â‚¬/mois pour 48 mois.
1 boÃ®te mail incluse
50 Go de stockage par boÃ®te mail
50 rÃ¨gles de transfert
30 alias d'email

Avantages :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Suivez les clics sur les liens et les ouvertures de fichiers
Recherchez, rÃ©pondez, rÃ©sumez et rÃ©digez avec l'aide de l'IA, sans aucune limite
DÃ©couvrez qui a ouvert vos emails
RÃ©ponses automatiques
BoÃ®te mail IA
87Â % de rÃ©duction
Starter
IdÃ©al pourÂ : les auto-entrepreneurs
2,99â‚¬
0,39â‚¬/mois
SÃ©lectionner
Prix par boÃ®te mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de 1,59 â‚¬/mois pour 48 mois.
1 boÃ®te mail incluse
5 Go de stockage par boÃ®te mail
5 rÃ¨gles de transfert
5 alias d'email

Avantages :

BoÃ®te mail IA
Le plus populaire
75Â % de rÃ©duction
Standard
IdÃ©al pour : les petites entreprises prÃªtes Ã  se dÃ©velopper
3,99â‚¬
0,99â‚¬/mois
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Prix par boÃ®te mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de 2,79 â‚¬/mois pour 48 mois.
1 boÃ®te mail incluse
20 Go de stockage par boÃ®te mail
20 rÃ¨gles de transfert
10 alias d'email

Avantages :

Recherchez, rÃ©pondez, rÃ©sumez et rÃ©digez avec l'aide de l'IA, sans aucune limite
DÃ©couvrez qui a ouvert vos emails
Suggestions de rÃ©ponses par IA
RÃ©ponses automatiques
BoÃ®te mail IA
67Â % de rÃ©duction
Premium
IdÃ©al pour : les Ã©quipes qui Ã©voluent
5,99â‚¬
1,99â‚¬/mois
SÃ©lectionner
Prix par boÃ®te mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de 3,99 â‚¬/mois pour 48 mois.
1 boÃ®te mail incluse
50 Go de stockage par boÃ®te mail
50 rÃ¨gles de transfert
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Avantages :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Suivez les clics sur les liens et les ouvertures de fichiers
Recherchez, rÃ©pondez, rÃ©sumez et rÃ©digez avec l'aide de l'IA, sans aucune limite
DÃ©couvrez qui a ouvert vos emails
RÃ©ponses automatiques
BoÃ®te mail IA

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Protection contre le spam, les virus et l'hameÃ§onnage
AccÃ¨s aux emails depuis n'importe quelle application ou appareil
Suivi de l'activitÃ© de la boÃ®te mail grÃ¢ce aux journaux d'audit
Protection des donnÃ©es grÃ¢ce au chiffrement de bout en bout
Migration facile des emails
Ajout de rÃ©ponses automatiques lorsque vous Ãªtes absent(e)
Transfert des emails vers une autre adresse email
RÃ©cupÃ©ration des emails envoyÃ©s Ã  des adresses mal saisies
Interface webmail rapide et facile Ã  utiliser
Protection contre le spam, les virus et l'hameÃ§onnage
AccÃ¨s aux emails depuis n'importe quelle application ou appareil
Suivi de l'activitÃ© de la boÃ®te mail grÃ¢ce aux journaux d'audit
Protection des donnÃ©es grÃ¢ce au chiffrement de bout en bout
Migration facile des emails
Ajout de rÃ©ponses automatiques lorsque vous Ãªtes absent(e)
Transfert des emails vers une autre adresse email
RÃ©cupÃ©ration des emails envoyÃ©s Ã  des adresses mal saisies
Interface webmail rapide et facile Ã  utiliser

Tous les packs sont payÃ©s d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisÃ© par le nombre de mois inclus.

Emportez votre boÃ®te de rÃ©ception avec vous

Vous changez de fournisseur de messagerieÂ ? TransfÃ©rez vos emails, dossiers et contacts en quelques instants grÃ¢ce Ã  Kodee, votre assistant IA.
Migrer la boÃ®te aux lettres
Emportez votre boÃ®te de rÃ©ception avec vous

Hostinger Mail comparÃ© aux autres fournisseurs d'hÃ©bergement de messagerie

Hostinger Mail vs Zoho Mail

Hostinger contre GoDaddy (hÃ©bergement)

Le respect de votre vie privÃ©e, notre prioritÃ©

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