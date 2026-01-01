Purjelaua majutus

Ehita Windsurfiga, majuta Hostingeris

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
purjelaua majutus

Selge hinnakujundus igale purjelauaprojektile

Juurutage Windsurfiga loodud rakendused usaldusväärsele majutusele. Iga pakett sisaldab 30-päevast raha tagasi garantiid, et saaksite seda riskivabalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Saada oma Windsurfis ehitatud asjad kiiremini kohale

Vii Windsurfis loodud rakendused kohalikust prototüübist reaalajas juurutamiseni ilma töövoogu muutmata. Edastage oma kood Hostingeri Node.js majutusse ja teie projekt töötab käitusaja, ehituse ja keskkonna seadistusega, mida see vajab, et käituda samamoodi ka tootmises. Kui see on avaldatud, töötab teie rakendus hallatud infrastruktuuril, millel on usaldusväärne tööaeg ja ruumi kasvava liikluse haldamiseks. Kulutate vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega loodud toote täiustamisele.
purjelaua majutus

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Windsurfi majutuse KKK

Hankige vastused Windsurfi majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Windsurfi hostimine tähendab Windsurfis loodud Node.js rakenduste juurutamist reaalajas serverisse, kus kasutajad saavad neile juurde pääseda. See on oluline, sest Windsurf on arendustööriist, samas kui hostimine on rakendust käitav tootmiskeskkond.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js käituskeskkonda, värskendusi ja protsesside haldust. Hostingeri Node.js majutusega tehakse need serveriülesanded sinu eest ära, nii et saad keskenduda Windsurfis loodud rakendusele serveri administreerimise asemel.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, autoriseeri juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta soovitud haru. Repositooriumi saab privaatsena hoida, kasutades samal ajal edasist juurutamist.
Igal paketil on ressursipiirangud, seega kui teie rakendus neid ületab, võib see jõudlust mõjutada ja teil võib olla vaja uuendada. Me ei võta tavapärase kasutuse eest ootamatuid ületustasusid, kuid peaksite paketi suuruse kohandama vastavalt eeldatavale liiklusele ja käitusaja vajadustele.
Lükka oma projekt GitHubisse, ühenda repositoorium Hostingeris ja juuruta soovitud haru. Kui kolid teisest hostist, värskenda enne liikluse vahetamist kõiki keskkonnamuutujaid ja andmebaasi seadeid.

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