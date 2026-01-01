Webflow' hostimine

Juurutage Webflow'ga loodud rakendusi kiiresti

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
veebivoo hostimine

Selge Webflow hostimine, üks lihtne hind

Majuta Webflow'ga loodud saite usaldusväärsel infrastruktuuril, olles kindel, et saad neid juurutada ja kasvatada ilma igasuguse kahtluseta. Iga plaan sisaldab 30-päevast raha tagasi garantiid.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Webflow kujundustest kuni reaalajas saitideni

Vii Webflow's loodud projektid prototüübist tootmisse ilma täiendava seadistamiseta. Hostingeri Node.js-i majutus annab teie rakendusele lihtsa käitamiskeskkonna, nii et kohandatud tagaserveri loogika, API-d ja dünaamilised funktsioonid juurutatakse sujuvalt koos esiotsaga. Kui teie pinu on avaldatud, töötab see hallatud infrastruktuuril, mis on loodud jääma usaldusväärseks ka liikluse kasvades. See tähendab vähem aega serveritööga tegelemiseks ja rohkem aega kasutajate kogemuse täiustamiseks.
veebivoo hostimine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Webflow' majutuse KKK

Hankige vastused Webflow hostimisteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
See tähendab Webflow'ga loodud saidi juurutamist tootmisserverisse, kus kasutajad saavad sellele domeeni kaudu ligi pääseda. See on oluline, sest teie rakendus vajab serveripoolse koodi ja reaalajas liikluse haldamiseks hallatavat Node.js-i käituskeskkonda, mitte ainult disainiaegset majutust.
VPS annab sulle toore Linuxi serveri, seega installid ja haldad Node.js-i, pöördproxysid, protsessihaldureid ja uuendusi ise. Hostingeri Node.js majutusega hallatakse neid käitusaja ja infrastruktuuri elemente sinu eest, nii et saad saidi juurutada serveri haldamise asemel.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, autoriseeri privaatne repositoorium ja vali haru, mida soovid juurutada. Pärast seda saavad sellele harule suunatud suunamised käivitada uusi juurutusi.
Kui liiklus või ressursikasutus ületab teie paketi, võib rakendus aeglustuda või ajutiselt piiratuks muutuda, kuni uuendate. Hostinger ei võta selle toote puhul lisaliikluse eest üllatuslikke ületustasusid; selle asemel saate suurema paketi vastu vahetada, kui vajate rohkem mahtu.
Laadi oma rakenduse kood Gitist või laadi see üles oma kohalikust keskkonnast ja seejärel suuna oma domeen uude Hostingeri eksemplari. Kui projekt juba lokaalselt töötab, veendu enne liikluse vahetamist, et sinu Node.js versioon ja keskkonnamuutujad ühtivad.

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