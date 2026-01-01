Vuejsi majutus

Juuruta Vue.js rakendused minutitega, mitte tundidega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
vuejs hosting

Lihtne Vue.js majutuse hinnakujundus, ilma varjatud tasudeta

Majuta oma Vue.js rakendust enesekindlalt usaldusväärsel, tootmiskeskkonna jaoks loodud infrastruktuuril. Kui see ei sobi, katab sind meie 30-päevane raha tagasi garantii.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Loodud Vue.js skaleerimise jaoks

Juurutage oma Vue.js rakendus Node.js hostingusse ilma täiendava seadistamiseta. Edastage oma kood ja teie projekt töötab keskkonnas, mis on loodud serveripoolse renderdamise, API-kõnede ja teie pinu eeldatavate ehitusprotsesside jaoks. Kui see on avaldatud, jääb hosting teile eemale, pakkudes usaldusväärset käideolekuaega ja ruumi liikluse haldamiseks teie rakenduse kasvades. Saate lihtsama tee arendusest tootmisse, vähendades serveritööd.
vuejs hosting

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Vuejsi majutuse KKK

Saa vastused Vuejsi majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Vue.js-i majutus on tootmiskeskkond Vue rakenduste juurutamiseks ja käitamiseks, et kasutajad saaksid neile veebis ligi pääseda. See on oluline, sest pärast Vue.js-i rakenduse kohalikust arendusest lahkumist on vaja Node.js-i käituskeskkonda, rakenduste protsesside haldust ja stabiilset infrastruktuuri.
VPS-iga haldate ise serverit, Node.js versiooni, turvavärskendusi ja protsesside järelevalvet. Meie vuejs-majutusega tehakse need käitusaja ja infrastruktuuri ülesanded teie eest ära, nii et saate serveri administreerimise asemel keskenduda rakendusele.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta see soovitud harust. Uute push-väljaannete värskendusi saab juurutada samamoodi nagu avalike repositooriumide puhul.
Liiklus on kaasatud teie paketi piires. Kui teie rakendus ületab need piirid, peate võib-olla uuendama kõrgemale paketile; me ei võta liikluse järskude tõusude eest ootamatuid ületustasusid.
Laadi rakendus Giti hoidlasse, ühenda see Hostingeriga ja juuruta peamine haru. Kui sinu rakendus juba mujal töötab, saad esmalt koodi ja keskkonnaseaded migreerida ning seejärel DNS-i värskendada, kui oled valmis.

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