Loodud Vite'i-põhiste rakenduste jaoks

Hosti oma Vite'i loodud rakendust Node.js-i hostingus, mis sobib sinu olemasoleva töövooga. Edasi lükka oma projekti, käivita järk ja serveeri loodud rakendust ilma lisakonfiguratsioonita. Sinu sait töötab hallatud infrastruktuuril, mis on loodud stabiilse jõudluse ja usaldusväärse tööaja tagamiseks, seega saab see projekti kasvades liiklust hallata. See lihtsustab teed kohalikust arendusest tootmiskeskkonda ja vähendab serverikoormust.