vO.dev prototüübist reaalajas saidini, kiiresti

Vii vO.dev abil loodud projektid prototüübist tootmisse ilma oma serveripinu ümber töötamata. Hostingeri Node.js majutus pakub sulle lihtsat viisi rakenduse juurutamiseks oma kasutajaliidese maketi taha, nii et sinu kood liigub kohalikust testimisest minimaalse seadistusega reaalajas keskkonda. Kui see on võrgus, töötab sinu rakendus Node.js jaoks loodud hallatud infrastruktuuril, kus skaleerimine ja tööaeg hallatakse taustal. Sa kulutad vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega toote täiustamisele, mida sinu kasutajad tegelikult näevad.