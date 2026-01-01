sveltekit hosting

Loodud SvelteKiti skaleerumisvajaduste jaoks

Juurutage oma SvelteKiti rakendus Node.js hostingusse ilma täiendava juurutamistööta. Edastage oma kood ja Hostinger haldab teie projekti ehitus- ja serveripoolt, nii et teie marsruudid, serveri lõpp-punktid ja renderdatud lehed toimivad ootuspäraselt. Teie rakendus jääb Node.js jaoks loodud hallatud infrastruktuurile, millel on usaldusväärsus ja vabadus kasvuga toime tulla ilma pideva serverihoolduseta. See annab teile lihtsama tee kohalikust arendusest tootmiskeskkonda ja rohkem aega keskenduda funktsioonidele, mida teie kasutajad näevad.