Sveltekiti majutus

Juurutage SvelteKiti rakendused minutitega, mitte tundidega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
sveltekit hosting

Selged SvelteKiti majutusplaanid, varjatud tasusid pole

Majuta oma SvelteKiti rakendust enesekindlalt usaldusväärsel, tootmiskeskkonna jaoks loodud infrastruktuuril. Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Loodud SvelteKiti skaleerumisvajaduste jaoks

Juurutage oma SvelteKiti rakendus Node.js hostingusse ilma täiendava juurutamistööta. Edastage oma kood ja Hostinger haldab teie projekti ehitus- ja serveripoolt, nii et teie marsruudid, serveri lõpp-punktid ja renderdatud lehed toimivad ootuspäraselt. Teie rakendus jääb Node.js jaoks loodud hallatud infrastruktuurile, millel on usaldusväärsus ja vabadus kasvuga toime tulla ilma pideva serverihoolduseta. See annab teile lihtsama tee kohalikust arendusest tootmiskeskkonda ja rohkem aega keskenduda funktsioonidele, mida teie kasutajad näevad.
sveltekit hosting

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Sveltekiti majutuse KKK

Hankige vastused Sveltekiti majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
SvelteKiti hostimine tähendab teie SvelteKiti rakenduse käitamist serveris, mis suudab käivitada Node.js-i käitusaja ja serveripoolseid marsruute. See on oluline, sest ainuüksi staatilisest hostimisest ei piisa, kui teie rakendus kasutab SSR-i, lõpp-punkte või serveri toiminguid.
VPS-iga installite ja haldate ise Node.js-i, protsessihaldurit, TLS-i, värskendusi ja turvalisust. Hallatud SvelteKiti hostimise korral hallatakse seda käitusaja kihti teie eest, seega juurutate rakenduse serveri haldamise asemel.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele hoidlale ja juuruta see soovitud harust. Värskendused saab muudatuste avaldamisel automaatselt juurutada.
Kui teie rakendus kasvab üle paketi kaasatud ressursside mahu, peate võib-olla uuendama suuremale paketile. Me ei võta tavapäraste liiklusjälgede eest ootamatuid ületustasusid, kuid püsivalt suurem kasutus nõuab rohkem ressursse.
Tõsta oma projekt GitHubisse, ühenda repositoorium ja juuruta see Hostingeris. Kui kolid teisest hostist, uuenda oma keskkonnamuutujaid ja domeeni seadeid ning testi SSR-i ja marsruute pärast esimest juurutamist.

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