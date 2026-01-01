Svelte'i hostimine

Juurutage Svelte'i rakendusi minutitega, mitte tundidega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
elegantne hostimine

Lihtne Svelte'i majutus, läbipaistev kuupõhine hinnakujundus

Majuta oma Svelte'i rakendust usaldusväärsel, tootmiskeskkonna jaoks loodud infrastruktuuril. Juuruta see enesekindlalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Loodud Svelte'i laevandusstiili jaoks

Juuruta oma Svelte rakendus seadistusega, mis sind ei sega. Edasi laadi oma koodi ja Hostingeri Node.js majutus annab sulle projektile vajaliku käitusaja, et lehed laadiksid kiiresti ja sinu versioon töötaks väiksema käsitsi seadistamise vajadusega. Sinu rakendus töötab hallatud infrastruktuuril, mis on loodud liikluse haldamiseks ilma pideva häälestamiseta. See tähendab vähem jälgitavaid juurutamisülesandeid ja rohkem aega funktsioonide pakkumisele, mida kasutajad saavad tegelikult kasutada.
elegantne hostimine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Svelte'i majutuse KKK

Saa vastused Svelte'i majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Svelte'i hostimine on Node.js-i hostimislahendus Svelte'iga loodud rakenduste juurutamiseks reaalajas serverisse. See on oluline, kuna teie rakendus vajab lehtede usaldusväärseks serveerimiseks ja värskenduste haldamiseks tootmises käituskeskkonda, ehitusprotsessi ja juurutamise töövoogu.
Tavalise VPS-majutusega haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js-i, protsessihaldurit, värskendusi ja turvalisust. Hostingeri Node.js-i majutusega tehakse need serveriülesanded sinu eest ära, nii et saad keskenduda oma Svelte'i rakendusele ja juurutamisprotsessile.
Jah. Saate ühendada oma GitHubi konto, anda juurdepääsu privaatsele hoidlale ja juurutada valitud harust. Pärast seda saavad selle haru suunamised käivitada värskendusi nagu iga teine Giti-põhine juurutus.
Ressursside ja liikluse osas on paketi piirangud ning kui teie rakendus neid ületab, peate võib-olla uuendama. Me ei lisa tavakasutuse eest ootamatuid ületustasusid, kuid püsivalt suure liikluse korral tuleks kasutada suuremat paketti.
Laadi rakendus Giti repositooriumisse, ühenda see Hostingeriga ja seadista paneelilt build ja start käsud. Kui sinu rakendus juba lokaalselt töötab, siis migreerimine tavaliselt ainult keskkonnamuutujate ja juurutusseadete kohandamine.

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