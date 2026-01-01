Loodud Svelte'i laevandusstiili jaoks

Juuruta oma Svelte rakendus seadistusega, mis sind ei sega. Edasi laadi oma koodi ja Hostingeri Node.js majutus annab sulle projektile vajaliku käitusaja, et lehed laadiksid kiiresti ja sinu versioon töötaks väiksema käsitsi seadistamise vajadusega. Sinu rakendus töötab hallatud infrastruktuuril, mis on loodud liikluse haldamiseks ilma pideva häälestamiseta. See tähendab vähem jälgitavaid juurutamisülesandeid ja rohkem aega funktsioonide pakkumisele, mida kasutajad saavad tegelikult kasutada.