Juturaamatute hostimine

Juurutage Storybookiga loodud rakendusi minutitega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
muinasjuturaamatute majutamine

Üks lihtne hind, varjatud tasusid pole

Majuta oma Storybooki rakendusi enesekindlalt usaldusväärsel, tootmiskeskkonna jaoks loodud infrastruktuuril. Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Laadi Storybooki loodud projekte hõlpsalt edasi

Juurutage oma Storybooki projekt seadistusega, mis hoiab töövoo lihtsana. Edastage oma koodi ja Hostingeri Node.js-i majutus annab teile selge tee kohalikest versioonidest reaalajas dokumentatsiooni saidini või komponentide liivakastini ilma täiendava serverikonfiguratsioonita. Teie projekt töötab usaldusväärselt loodud hallatud infrastruktuuril, seega on värskendused prognoositavad ja liikluse järskude tõusudega on lihtsam toime tulla. See tähendab vähem aega juurutamise hooldusele ja rohkem aega teie meeskonna töökindlate kasutajaliidese komponentide täiustamisele.
muinasjuturaamatute majutamine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Storybooki majutuse KKK

Saa vastused Storybooki majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Storybooki majutamine tähendab Storybookiga loodud Node.js rakenduse või saidi juurutamist reaalajas keskkonda, kus kasutajad saavad sellele juurde pääseda. See on oluline, sest kohalikest eelvaadetest ei piisa tootmiseks, testimiseks ega stabiilse versiooni jagamiseks oma meeskonnaga.
VPS-iga haldad sa ise serverit, Node'i versiooni, protsesside haldurit ja uuendusi. Meie Node.js majutusega tehakse need osad sinu eest ära, nii et saad serveri hoolduse asemel keskenduda Storybookil põhinevale rakendusele.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta soovitud harust. Saad värskendusi GitHubisse edasi saata ja samast repositooriumist uuesti juurutada.
Paketil on piirangud ja kui teie rakendus neist välja kasvab, peate võib-olla uuendama. Me ei peida ületustasusid ootamatute päringupõhiste arvete taha, kuid enne suuremahulist turuletoomist peaksite kontrollima paketi ressursse.
Ühenda oma olemasolev Giti repositoorium või laadi üles projekt, määra Node.js start-käsk ja keskkonnamuutujad ning seejärel juuruta. Kui kolid kohalikust keskkonnast, veendu, et rakendus töötab tootmisrežiimis ja et kõik ehitusetapid on kaasatud.

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