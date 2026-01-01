Laadi Storybooki loodud projekte hõlpsalt edasi

Juurutage oma Storybooki projekt seadistusega, mis hoiab töövoo lihtsana. Edastage oma koodi ja Hostingeri Node.js-i majutus annab teile selge tee kohalikest versioonidest reaalajas dokumentatsiooni saidini või komponentide liivakastini ilma täiendava serverikonfiguratsioonita. Teie projekt töötab usaldusväärselt loodud hallatud infrastruktuuril, seega on värskendused prognoositavad ja liikluse järskude tõusudega on lihtsam toime tulla. See tähendab vähem aega juurutamise hooldusele ja rohkem aega teie meeskonna töökindlate kasutajaliidese komponentide täiustamisele.