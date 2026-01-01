Softr majutus

Juurutage Softriga loodud rakendusi Hostingeris

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
softr hosting

Lihtne kuuhinnakujundus, varjatud tasusid pole

Juurutage Softriga loodud rakendused usaldusväärsele tootmiskeskkonna jaoks loodud majutusele. Proovige seda enesekindlalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Softrist reaalajas rakendusteni, kiiremini

Vii Softris loodud rakendused ja veebisaidid prototüübist tootmisse ilma serveripinu ümber töötamata. Hostingeri Node.js majutus pakub teile lihtsat viisi oma projekti juurutamiseks, nii et teie kohandatud loogika ja API-d lähevad minimaalse seadistusega turule. Kui teie rakendus on võrgus, hoiab hallatud infrastruktuur selle käitusaja stabiilsena liikluse kasvades. Saate usaldusväärse tööaja, skaleerimisruumi ja vähem aega serveri hooldusele.
softr hosting

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Softri majutuse KKK

Saa vastused Softri majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Softri hostimine tähendab Softriga loodud Node.js rakenduse või saidi juurutamist reaalajas serverisse, kus kasutajad saavad sellele juurde pääseda. See on oluline, sest tootmiskeskkonna hostimine haldab tööaega, käitusaja konfiguratsiooni ja juurdepääsu teie rakendusele väljaspool teie kohalikku masinat.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node'i versiooni, protsessihaldurit, värskendusi ja turvalisust. Hostingeri Node.js majutusega tehakse need serveriülesanded sinu eest ära, nii et saad serveri administreerimise asemel keskenduda Softr-projektile.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta soovitud harust. Värskendusi saab repositooriumist hankida ilma koodi avalikustamata.
Jah, igal paketil on ressursipiirangud ja kui teie rakendus neist üle kasvab, peate võib-olla uuendama. Me ei lisa tavakasutuse eest ootamatuid ületustasusid, kuid püsivalt suurema liikluse või ressursikasutuse korral võib vaja minna suuremat paketti.
Ühenda oma olemasolev koodibaas Gitiga või laadi see üles ja seejärel suuna Hostinger rakenduse sisenemispunkti ja keskkonnamuutujate juurde. Kui kolid teisest hostist, saad sama Node.js projekti migreerida minimaalsete koodimuudatustega.

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.