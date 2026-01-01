Repliti veebimajutus

Replitiga loodud rakenduste juurutamine minutitega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
replit veebimajutus

Lihtne kuuhinnakujundus, varjatud tasusid pole

Juuruta Replitiga loodud rakendused usaldusväärsele tootmiskeskkonna jaoks loodud majutusele. Proovi seda enesekindlalt tänu meie 30-päevasele rahatagastuse garantiile.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Vii Replit projektid kiiremini tootmisse

Vii Replitis loodud rakendused ja prototüübid tööruumist tootmiskeskkonda ilma pinu muutmata. Tõsta oma Node.js kood Hostingeri ja käivita see seadistusega, mis hoiab juurutamise lihtsana, nii et sinu projekt on aktiivne ilma täiendava konfigureerimise või serveritööta. Kui see on juurutatud, töötab sinu rakendus hallatud infrastruktuuril, mis on loodud koormuse all stabiilsena püsima. Saad usaldusväärse tööaja, skaleerimisruumi ja vähem aega serverite hooldamisele, nii et saad keskenduda olulisele koodile.
replit veebimajutus

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Replit veebimajutuse KKK

Saa vastused Replit'i majutusteenuste korduma kippuvatele küsimustele.
See tähendab Replitis loodud Node.js rakenduse või lehe juurutamist tootmisserverisse, millele pääsevad ligi päris kasutajad. See on oluline, sest Replit sobib suurepäraselt loomiseks, kuid tootmismajutus annab sulle kontrolli tööaja, domeenide ja juurutamise käitumise üle.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js-i käituskeskkonda, turvaparandusi ja protsesside haldust. Hostingeri Node.js-i majutusega hallatakse käituskeskkonda ja infrastruktuuri sinu eest, nii et saad rakenduse juurutada ilma serveri administraatoritööta.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta see harust, mida soovid käivitada. Värskendusi saab GitHubist juurutada ilma repositooriumi avalikuks tegemata.
Kui sinu rakendus ületab sinu paketi piiranguid, võivad ressursipiirangud seda piirata kuni versiooniuuenduseni. Me ei võta liikluse järskude tõusude eest ootamatuid ületustasusid; peamine piirang on sinu paketi mahutavus.
Laadi oma rakendus GitHubi, ühenda Hostingeri repositoorium ja juuruta see. Kui kolid kohalikust masinast või teisest majutusest, veendu enne liikluse vahetamist, et sinu sõlme versioon, keskkonnamuutujad ja käivituskäsk vastavad rakenduse omadele.

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