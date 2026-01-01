Vii Replit projektid kiiremini tootmisse

Vii Replitis loodud rakendused ja prototüübid tööruumist tootmiskeskkonda ilma pinu muutmata. Tõsta oma Node.js kood Hostingeri ja käivita see seadistusega, mis hoiab juurutamise lihtsana, nii et sinu projekt on aktiivne ilma täiendava konfigureerimise või serveritööta. Kui see on juurutatud, töötab sinu rakendus hallatud infrastruktuuril, mis on loodud koormuse all stabiilsena püsima. Saad usaldusväärse tööaja, skaleerimisruumi ja vähem aega serverite hooldamisele, nii et saad keskenduda olulisele koodile.