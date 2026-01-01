Remix-hostimine
Juurutage Remixi rakendusi Hostingeris kiiremini
Lihtne kuuhinnakujundus, varjatud tasusid pole
Business paketi eelised:
Kõik Businessis sisalduv, lisaks:
Business paketi eelised:
Kõik Businessis sisalduv, lisaks:
Remix-hosting, mis on loodud kiiruseks
Lisa oma kood. Meie jätkame siit.
1. Ühenda oma projekt
Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima
2. Juuruta koheselt
Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.
3. Halda ja skaleeri
Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...