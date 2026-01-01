Remix-hosting, mis on loodud kiiruseks

Juurutage oma Remix-rakendus Node.js-i hostingusse ilma täiendava seadistamiseta. Edastage oma kood ja teie marsruudid, laadurid ja toimingud töötavad serverivalmis keskkonnas, mis on loodud täisfunktsionaalsete veebirakenduste jaoks. Teie projekt jääb hallatud infrastruktuurile, pakkudes tööaega ja ruumi tootmisliikluse kasvatamiseks. See tähendab vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega kasutajatele funktsioonide arendamisele.