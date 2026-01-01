Reacti ruuteri hostimine

Juuruta React Routeri rakendused minutitega, mitte tundidega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
reageeriva ruuteri hostimine

Lihtne hinnakujundus React Routeri hostimise jaoks

Majuta oma React Routeri rakendust usaldusväärsel, tootmiskeskkonna jaoks loodud infrastruktuuril. Juuruta enesekindlalt ja kui see ei sobi, katab sind meie 30-päevane raha tagasi garantii.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

React Routeri rakendused, mis püsivad kiired

Juurutage oma React Routeri rakendus seadistusega, mis sobib teie olemasoleva töökorraldusega. Saatke oma kood Node.js-i hostingusse ja käitage oma marsruute, laadureid ja serveriloogikat ilma täiendava konfigureerimiseta, nii et kohalik arendus liigub tootmiskeskkonda väiksema hõõrdumisega. Teie rakendus jääb hallatud infrastruktuurile, mis on loodud liikluse haldamiseks ja usaldusväärseks võrgus püsimiseks. See annab teile vähem juurutamisülesandeid ja rohkem aega keskenduda oma kasutajaliidesele, andmevoogudele ja tootemuudatustele.
reageeriva ruuteri hostimine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Reacti ruuteri hostimise KKK

Hankige vastused Reacti ruuteri hostimisteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
React Routeri hostimine tähendab Reacti rakenduse juurutamist, mis kasutab React Routerit, et see saaks töötada tootmiskeskkonnas ja teenindada päris kasutajaid. See on oluline, sest kliendipoolne marsruutimine vajab Node.js-valmis hosti, mis suudab rakendust URL-i otse laadimisel ja värskendamisel õigesti teenindada.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, sõlme versiooni, protsesside seadistamist, värskendusi ja turvalisust. Hostingeri Node.js majutusega tehakse see serveritöö sinu eest ära, nii et saad keskenduda rakendusele masina hooldamise asemel.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja seejärel juuruta soovitud harust. Värskendusi saab GitHubist hankida ilma repositooriumi avalikuks tegemata.
Jah, majutuspakettidel on määratletud ressursipiirangud ja kui teie rakendus neist välja kasvab, peate võib-olla uuendama. Liikluspiiskade eest üllatuslikke ületustasusid ei ole, kuid püsivalt suure kasutuse korral võib vaja minna kallimat paketti.
Laadi rakendus GitHubisse või impordi oma olemasolev repositoorium, seejärel ühenda see Hostingeriga ja juuruta. Kui kolid teisest hostist, suuna oma ehitus- ja käivitusseaded praegusele Node.js rakendusele ja kontrolli enne avaldamist keskkonnamuutujaid.

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