React hosting

React rakenduste juurutamine tootmises Node.js veebimajutusega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
react hosting

Lihtne kuutasu, ei mingeid varjatud tasusid

Majuta oma Reacti rakendusi kindlalt usaldusväärsel tootmiseks ehitatud infrastruktuuril. Proovi riskivabalt meie 30-päevase rahatagastuse garantiiga.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Ehitatud Reacti skaleeruvuse jaoks.

Juuruta oma Reacti rakendus seadistusega, mis muudab tee koodist tootmisse lihtsaks. Laadi oma projekt Hostingeri Node.js majutusse ja sinu esiosa töötab keskkonnas, mis on valmis kaasaegseteks JavaScripti ehitisteks ja dünaamiliseks rakenduse käitumiseks. Sinu rakendus püsib võrgus hallataval infrastruktuuril, mis on loodud stabiilse jõudluse ja usaldusväärse tööaja tagamiseks. See annab sulle vähem juurutamistoiminguid, rohkem ruumi skaleerimiseks, kui kasutus kasvab, ja rohkem aega keskenduda liidesele ja funktsioonidele, mida sinu kasutajad tegelikult näevad.
react hosting

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Reacti veebimajutuse KKK

Saa vastused korduma kippuvatele küsimustele Reacti majutusteenuste kohta.
Reacti majutus on Reactiga loodud rakenduste tootmiskeskkond, et neid saaks juurutada, teenindada ja kasutajatele kättesaadavaks teha. See on oluline, sest sinu rakendus vajab käitusaega, ehituse haldamist ja stabiilset avalikku lõpp-punkti, mitte ainult staatilisi faile sülearvutis.
VPS-iga haldad sina serverit, Node.js versiooni, protsessihaldurit, uuendusi ja turvalisust ise. Hostingeri Node.js majutusega haldatakse need serveriülesanded sinu eest, mis vähendab sinu Reacti rakenduse seadistamist ja hooldust.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele hoidlale ja juuruta soovitud harust. Saad hoidla privaatsena hoida, kasutades samal ajal tavapärast push-to-deploy töövoogu.
Pakettidel on piirangud ja kui sinu rakendus neist mööda kasvab, pead sa üle minema suuremale paketile või sobivale seadistusele. Me ei lisa üllatuslikke lisatasusid tavaliste liikluskoormuse tippude eest, kuid pidev kasutus peaks vastama sinu paketi ressurssidele.
Laadi rakendus GitHubi, ühenda repositoorium Hostingeris ja juuruta soovitud haru. Kui kolid teiselt majutajalt, saad suunata rakenduse samale koodibaasile ja värskendada seadistamise ajal kõiki keskkonnamuutujaid või kompileerimisseadeid.

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