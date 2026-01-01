Loodud Preacti skaleerimise viisi jaoks

Juurutage oma Preacti rakendus Node.js hostingusse ilma täiendava seadistamiseta. Sisestage oma kood ja käituskeskkond hoolitseb rakenduse eest, nii et teie lehed ja komponendid laadivad nii, nagu te need ehitasite, pakkudes lihtsat teed kohalikust arendusest tootmiskeskkonda. Teie projekt töötab hallatud infrastruktuuril, mis on loodud liikluse kasvades stabiilsena püsima. See annab teile vähem juurutamisprobleeme, parema igapäevase töökindluse ja rohkem aega funktsioonide pakkumisele keskendumiseks serveri hoolduse asemel.