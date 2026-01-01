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Vii Parceliga komplekteeritud kood kohalikest versioonidest reaalajas juurutusse ilma oma töövoogu muutmata. Hostingeri Node.js-i majutus annab teie rakendusele lihtsa tee tootmiskeskkonda, nii et saate loodud projekti väiksema seadistamise ja juurutamisetappidega saata. Kui see on võrgus, töötab teie rakendus hallatud infrastruktuuril, mis on loodud Node.js-i töökoormuste jaoks, kusjuures käideolekuaeg ja skaleerimine on kaetud vastavalt liikluse kasvule. Kulutate vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega koodi ja oluliste funktsioonide täiustamisele.