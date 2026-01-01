nuxt hosting

Loodud Nuxti skaleerimise viisi jaoks

Juurutage oma Nuxti rakendus Hostingeri Node.js hostingusse ilma täiendava seadistamiseta. Sisestage oma kood ja teie projekt töötab Node.js keskkonnas, mis toetab serveripoolset renderdamist, API marsruute ja teie pinu eeldatavat ehitusvoogu. Teie rakendust on lihtne hallata ka liikluse kasvades, pakkudes piisavalt tööaega ja ressursiruumi reaalse kasutuse haldamiseks. See annab teile lihtsa tee arendusest tootmiskeskkonda, kulutades vähem aega serveri hooldusele.