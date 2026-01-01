Nuxti hostimine

Juuruta Nuxti rakendused minutitega, mitte tundidega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
nuxt hosting

Lihtne Nuxti majutuse hinnakujundus, ilma varjatud tasudeta

Majuta oma Nuxti rakendust enesekindlalt usaldusväärsel, tootmiskeskkonna jaoks loodud infrastruktuuril. Iga pakett sisaldab 30-päevast raha tagasi garantiid, et saaksid seda riskivabalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Loodud Nuxti skaleerimise viisi jaoks

Juurutage oma Nuxti rakendus Hostingeri Node.js hostingusse ilma täiendava seadistamiseta. Sisestage oma kood ja teie projekt töötab Node.js keskkonnas, mis toetab serveripoolset renderdamist, API marsruute ja teie pinu eeldatavat ehitusvoogu. Teie rakendust on lihtne hallata ka liikluse kasvades, pakkudes piisavalt tööaega ja ressursiruumi reaalse kasutuse haldamiseks. See annab teile lihtsa tee arendusest tootmiskeskkonda, kulutades vähem aega serveri hooldusele.
nuxt hosting

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Nuxti majutuse KKK

Hankige vastused Nuxti majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Nuxti hostimine on Nuxti rakenduste käitamiseks mõeldud tootmiskeskkond, mis hõlmab ka vajalikku Node.js käitusaja ja juurutamise seadistust. See on oluline, kuna staatiline failihostimine üksi ei kata serveripoolset renderdamist, API marsruute ega muid serverifunktsioone, mida teie Nuxti rakendus võib kasutada.
Tavalise VPS-majutusega haldate serverit, operatsioonisüsteemi värskendusi, Node.js versiooni, protsessihaldurit ja turvalisust ise. Meie Nuxt-majutusega hallatakse seda infrastruktuurikihti teie eest, nii et saate rakendust juurutada ja käitada ilma kogu serveripinu haldamata.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja vali haru, mida soovid juurutada. Pärast seda saab värskendusi uutest push-versioonidest juurutada täpselt nagu avaliku repositooriumi puhul.
Liiklus on teie paketi ressursside poolt piiratud, seega kui teie Nuxti rakendus kasvab üle nende, peate võib-olla uuendama. Me ei lisa tavakasutuse eest ootamatuid ületustasusid, kuid püsivalt suure liikluse korral võib vaja minna suuremat paketti.
Nuxti rakenduse teisaldamiseks laadige projekt GitHubisse, ühendage repositoorium ja juurutage see Hostingerisse. Kui teil on juba kusagil mujal aktiivne rakendus, suunake siia sama koodibaas ja värskendage vastavalt vajadusele kõiki keskkonnamuutujaid või ehitusseadeid.

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