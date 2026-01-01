nuxt hosting

Nuxti hostimine
Juuruta Nuxti rakendused minutitega, mitte tundidega
Lihtne Nuxti majutuse hinnakujundus, ilma varjatud tasudeta
Business paketi eelised:
Kõik Businessis sisalduv, lisaks:
Business paketi eelised:
Kõik Businessis sisalduv, lisaks:
Loodud Nuxti skaleerimise viisi jaoks
Lisa oma kood. Meie jätkame siit.
1. Ühenda oma projekt
Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima
2. Juuruta koheselt
Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.
3. Halda ja skaleeri
Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...