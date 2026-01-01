Next.js veebimajutus

Nextjs veebimajutus

Juuruta Next.js rakendused minutitega, mitte tundidega.

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
nextjs veebimajutus

Next.js veebimajutuse paketid ühe selge kuuhinnaga

Majuta oma Next.js rakendus kindlalt tootmiseks ehitatud usaldusväärsel infrastruktuuril. Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase rahatagastuse garantiiga.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Ehitatud Next.js-i skaleerimiseks

Juuruta oma Next.js rakendus, ilma et peaksid tegelema serveri seadistamisega. Laadi oma kood üles ja Hostingeri Node.js majutus hoolitseb ehitamise, käitusaja ja marsruutimise eest, nii et SSR, ISR ja API marsruudid töötavad ootuspäraselt. Sinu projekt töötab ka infrastruktuuril, mis on ehitatud stabiilse jõudluse ja usaldusväärse tööaja tagamiseks, koos ruumiga liikluse haldamiseks selle kasvades. See annab sulle lihtsama tee tootmisse ja vähem aega operatsioonitööle.
Next.js veebimajutus

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Nextjs veebimajutuse KKK

Leia vastused korduma kippuvatele küsimustele Nextjs majutusteenuste kohta.
Next.js majutus on tootmiskeskkond Next.js rakenduste käitamiseks koos Node.js käituskeskkonna, ehitusprotsessi ja serveripoolsete funktsioonidega, mida sinu rakendus vajab. See on oluline, sest Next.js projektid sõltuvad sageli SSR-ist, API marsruutidest ja dünaamilisest renderdamisest, mida staatiline majutus üksi käsitleda ei suuda.
VPS-iga haldad sa ise operatsioonisüsteemi, Node.js versiooni, protsessihaldurit, turvauuendusi ja juurutamise seadistust. Meie Node.js majutusega haldatakse need serveriülesanded sinu eest, nii et saad oma Next.js rakenduse juurutada ilma serveri tarkvarakomplekti hooldamata.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele hoidlale ja juuruta soovitud harust. Uuendusi saab Gitist tõmmata täpselt nagu avalikust hoidlast.
Jah, paketid sisaldavad ressursipiiranguid ja kui sinu rakendus neist mööda kasvab, võid vajada uuendamist. Me ei võta tasu üllatuslike lisatasude eest tavaliste liikluspiikide korral, kuid pidev kasutus, mis ületab sinu paketi mahtu, võib nõuda kõrgemat taset.
Lükka oma rakendus Giti repositooriumisse, ühenda see Hostingeriga ja juuruta haru, mida soovid tootmises käitada. Kui kolid teiselt majutajalt, saad pärast juurutamist oma domeeni suunata ning vajadusel migreerida keskkonnamuutujad ja ehitusseaded.

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