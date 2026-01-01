Next.js veebimajutus

Ehitatud Next.js-i skaleerimiseks

Juuruta oma Next.js rakendus, ilma et peaksid tegelema serveri seadistamisega. Laadi oma kood üles ja Hostingeri Node.js majutus hoolitseb ehitamise, käitusaja ja marsruutimise eest, nii et SSR, ISR ja API marsruudid töötavad ootuspäraselt. Sinu projekt töötab ka infrastruktuuril, mis on ehitatud stabiilse jõudluse ja usaldusväärse tööaja tagamiseks, koos ruumiga liikluse haldamiseks selle kasvades. See annab sulle lihtsama tee tootmisse ja vähem aega operatsioonitööle.