Nestjs-i hostimine

Juurutage NestJS-i rakendused minutitega, mitte tundidega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
nestjs-i hostimine

Üks lihtne hind, varjatud tasusid pole

Majuta oma NestJS rakendusi enesekindlalt usaldusväärsel, tootmiskeskkonna jaoks loodud infrastruktuuril. Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

NestJS-i tootmisvalmis majutus

Juurutage oma NestJS-i rakendus seadistusega, mis sobib Node.js-i projektide loomise ja edastamisega. Edastage oma kood ja Hostinger hoolitseb käitusaja eest, nii et kontrollerid, teenused ja API-d on tööks valmis ilma täiendava serveri seadistamiseta. Teie projekt jääb usaldusväärseks ehitatud infrastruktuurile, kus on ruumi kasvava liikluse haldamiseks. See annab teile vähem aega hooldusele ja rohkem aega muudatuste rakenduses edastamiseks.
nestjs-i hostimine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Nestjs-i majutuse KKK

Hankige vastused Nestjs-i majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
NestJS-i hostimine on keskkond, kus te oma NestJS-i rakendust juurutate ja käitate, et see saaks interneti kaudu reaalset liiklust vastu võtta. See on oluline, sest teie rakendus vajab hallatud Node.js-i käituskeskkonda, protsesside haldamist ja piisavalt ressursse, et pärast juurutamist võrgus püsida.
VPS-iga haldate ise serverit, Node.js versiooni, protsessihaldurit, värskendusi ja turvalisust. Meie NestJS-i majutusega hallatakse neid osasid teie eest, nii et saate rakenduse juurutada ilma kogu serveripinu seadistamata.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja vali haru, mida soovid juurutada. Pärast seda saab värskendusi uutest push-versioonidest juurutada täpselt nagu avaliku repositooriumi puhul.
Paketid sisaldavad ressursipiiranguid, seega kui teie rakendus kasvab üle nende piiride, peate võib-olla ootamatute ületustasude maksmise asemel uuendama. Kui liiklus kasvab järsult, on peamiseks piiranguks teie paketi protsessori, mälu ja rakenduse maht.
Laadi oma NestJS projekt GitHubisse või impordi olemasolev repositoorium, seejärel ühenda see Hostingeriga ja määra käsk „start” ning keskkonnamuutujad. Kui kolid teisest hostist, kopeeri kõigepealt oma konfiguratsiooni- ja andmebaasiseaded ning seejärel juuruta sama koodibaas siia.

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