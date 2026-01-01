Lovable veebimajutus

Juuruta Lovable'iga loodud rakendusi minutitega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
lovable veebimajutus

Lihtne hinnakujundus, varjatud tasusid pole

Juuruta Lovable'i abil loodud rakendused usaldusväärsele infrastruktuurile. Iga pakett sisaldab 30-päevast rahatagastuse garantiid, et saaksid seda enesekindlalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Lovable koostamisest reaalajas rakenduseni

Võta see, mille sa Lovable'is lood, ja vii see tootmisse ilma täiendava seadistamiseta. Hostingeri Node.js veebimajutus annab sinu rakendusele sujuva tee prototüübist reaalajas leheni, nii et saad koodi edasi anda ja oma projekti minimaalse vaevaga käima saada. Kui see on juurutatud, töötab sinu rakendus hallatud infrastruktuuril, mis on loodud töökindluse ja stabiilse jõudluse tagamiseks. See tähendab vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega funktsioonide pakkumisele, millele sinu kasutajad saavad toetuda.
lovable veebimajutus

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Lovable veebimajutuse KKK

Saa vastused Lovable veebimajutusteenuste korduma kippuvatele küsimustele.
Lovable veebimajutus tähendab Lovable'iga loodud Node.js rakenduse juurutamist reaalajas serverisse, kus kasutajad saavad sellele ligi pääseda. See on oluline, sest Lovable on mõeldud rakenduse loomiseks, samas kui veebimajutus pakub sinu rakendusele tootmiskeskkonnas vajalikku käitusaega, käideldavust ja avalikku juurdepääsu.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js käituskeskkonda, protsessihaldurit, värskendusi ja turvalisust. Hostingeri Node.js veebimajutusega tehakse need serveriülesanded sinu eest ära, nii et saad keskenduda Lovable'is loodud rakendusele serveri hoolduse asemel.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta soovitud haru. Selle repositooriumi värskendused saavad seejärel sinu juurutusse liikuda ilma koodi avalikustamata.
Jah, igal paketil on ressursipiirangud ja kui sinu rakendus neid ületab, pead võib-olla paketti uuendama. Me ei võta ootamatute liikluspiikide eest varjatud ületustasusid, kuid peaksid valima paketi, mis sobib sinu eeldatava kasutusega.
Laadi oma Lovable'i rakendus GitHubi, ühenda Hostingeri repositoorium ja juuruta see. Kui kolid teisest majutusest üle, saad tavaliselt sama koodibaasi ja keskkonnamuutujaid uuesti kasutada, nii et seadistamine on lihtne.

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