Lovable koostamisest reaalajas rakenduseni

Võta see, mille sa Lovable'is lood, ja vii see tootmisse ilma täiendava seadistamiseta. Hostingeri Node.js veebimajutus annab sinu rakendusele sujuva tee prototüübist reaalajas leheni, nii et saad koodi edasi anda ja oma projekti minimaalse vaevaga käima saada. Kui see on juurutatud, töötab sinu rakendus hallatud infrastruktuuril, mis on loodud töökindluse ja stabiilse jõudluse tagamiseks. See tähendab vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega funktsioonide pakkumisele, millele sinu kasutajad saavad toetuda.