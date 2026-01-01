Google antigravity veebimajutus

Google Antigravity abil loodud rakenduste kiirem juurutamine

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
google antigravity veebimajutus

Üks lihtne hind Google Antigravity veebimajutuse eest

Juuruta Google Antigravity abil loodud rakendused usaldusväärsele Node.js-i veebimajutusele, mida saad usaldada. Iga pakett sisaldab 30-päevast rahatagastuse garantiid, nii et saad seda enesekindlalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Google Antigravity töövoogude abil tarnid kiiremini

Võta Google Antigravitys loodud materjal ja vii see Node.js-i veebimajutuse tootmiskeskkonda ilma oma koodipinu ümber töötamata. Edasi saada oma kood ja Hostinger hoolitseb käituskeskkonna seadistamise eest, et sinu rakendus käivituks sujuvalt ja käituks ootuspäraselt. Kui see on avaldatud, töötab sinu projekt hallatud infrastruktuuril, mis on ehitatud stabiilse aktiivaja ja kasvuruumi tagamiseks. See annab sulle lihtsama juurutamise ja kulutad vähem aega serveri hooldusele.
google antigravity veebimajutus

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Google antigravity veebimajutuse KKK

Hangi vastused Google'i antigravity veebimajutusteenuste korduma kippuvatele küsimustele.
Google Antigravity veebimajutus tähendab Google Antigravity abil loodud Node.js rakenduste või veebilehtede juurutamist reaalajas serverikeskkonda. See on oluline, sest sinu projekt vajab enne, kui keegi teine saab seda kasutada, käituskeskkonda, võrguühendust ja aktiivaega väljaspool sinu kohalikku masinat.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js versiooni, protsessihaldurit, värskendusi ja turvalisust. Hostingeri Node.js veebimajutusega tehakse need serveriülesanded sinu eest ära, nii et saad keskenduda Google Antigravity abil loodud rakendusele serveri administreerimise asemel.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta soovitud harust. Saad repositooriumi privaatsena hoida, kasutades samal ajal tõukepõhiseid juurutusi.
Igal paketil on ressursipiirangud, seega kui sinu rakendus kasvab neist üle, pead võib-olla uuendama suuremale paketile. Me ei võta tavapäraste liikluspiikide eest ootamatuid ületustasusid, kuid pidev kasutamine, mis ületab sinu paketi mahtu, võib vajada kõrgemat taset.
Kui sinu rakendus asub Gitis või mõnes teises majutuses, laadi see GitHubi, ühenda repositoorium ja juuruta Hostingeris. Kui alustad kohalikust koodist, laadi see kõigepealt repositooriumisse üles ja seejärel kasuta sama juurutamisvoogu minimaalsete muudatustega.

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