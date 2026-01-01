Google'i tehisintellekti stuudio hostimine

Google AI Studioga loodud rakenduste juurutamine minutitega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
Google'i tehisintellekti stuudio hostimine

Google AI Studio hostimise lihtne hinnakujundus

Majuta Google AI Studio abil loodud rakendusi usaldusväärsel tootmiskeskkonnaks loodud infrastruktuuril. Iga pakett sisaldab meie 30-päevast raha tagasi garantiid, et saaksid seda enesekindlalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Google AI Studiost kiireks reaalajas rakenduseks

Vii Google AI Studios loodud rakendused ja prototüübid kohalikust testimisest reaalajas Node.js keskkonda ilma oma töövoogu muutmata. Edastage oma kood ja Hostinger hoolitseb käitusaja ja juurutamise eest, et teie projekt oleks valmis teenindama päris kasutajaid väiksema seadistusega. Kui see on avaldatud, töötab teie rakendus hallatud infrastruktuuril, mis on loodud stabiilse tööaja ja kasvuruumi tagamiseks liikluse suurenedes. Kulutate vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega funktsioonide täiustamisele, millest teie serverivirn sõltub.
Google'i tehisintellekti stuudio hostimine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Google'i tehisintellekti stuudio hostimise KKK

Hankige vastused Google'i tehisintellekti stuudio hostimisteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
See tähendab Google AI Studio abil loodud Node.js rakenduse või saidi juurutamist reaalajas serverisse, et kasutajad saaksid sellele juurde pääseda. Google AI Studio on arendustööriist, mitte midagi, mida te otse hostite.
VPS-majutusega haldad serverit, operatsioonisüsteemi värskendusi, Node.js versiooni, protsessihaldurit ja turvalisust ise. Hostingeri Node.js majutusega tehakse need platvormiülesanded sinu eest ära, nii et saad keskenduda oma loodud rakendusele.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta soovitud harust. Värskendusi saab Gitist juurutada samamoodi nagu avaliku repositooriumi puhul.
Paketid sisaldavad määratletud ressursipiiranguid ja kui teie rakendus neist välja kasvab, võib see aeglustuda või vajada kõrgema mahutavusega paketti. Me ei lisa tavapäraste liikluspiikide eest ootamatuid ületustasusid; kui vajate rohkem mahtu, saate paketti uuendada.
Laadi rakendus GitHubisse, ühenda repo Hostingeris ja juuruta soovitud haru. Kui see juba kusagil mujal töötab, saad sama koodibaasi siia minimaalsete muudatustega suunata, kui see vastab Node.js-i majutusnõuetele.

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