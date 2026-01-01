Google AI Studiost kiireks reaalajas rakenduseks

Vii Google AI Studios loodud rakendused ja prototüübid kohalikust testimisest reaalajas Node.js keskkonda ilma oma töövoogu muutmata. Edastage oma kood ja Hostinger hoolitseb käitusaja ja juurutamise eest, et teie projekt oleks valmis teenindama päris kasutajaid väiksema seadistusega. Kui see on avaldatud, töötab teie rakendus hallatud infrastruktuuril, mis on loodud stabiilse tööaja ja kasvuruumi tagamiseks liikluse suurenedes. Kulutate vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega funktsioonide täiustamisele, millest teie serverivirn sõltub.