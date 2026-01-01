Saatke Copiloti loodud rakendusi hõõrdumisteta

Võtke GitHub Copilotiga loodud ressurss ja juurutage see Node.js hostingusse ilma täiendava seadistamiseta. Teie kood tarnitakse toimiva rakenduse või saidina, millel on lihtne teekond kohalikust arendusest tootmiskeskkonda. Kui see on avaldatud, töötab teie projekt Node.js rakenduste jaoks loodud hallatud infrastruktuuril, nii et kulutate vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega värskenduste saatmisele. Saate usaldusväärsuse ja reservi, et hoida oma serverivirna stabiilsena liikluse kasvades.