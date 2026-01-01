Gatsby majutus

Gatsby saitide juurutamine minutite, mitte tundidega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
gatsby hosting

Gatsby hostimise lihtne hinnakujundus

Majuta oma Gatsby rakendust enesekindlalt usaldusväärses Node.js hostingus, mis on loodud tootmiseks. Iga pakett sisaldab 30-päevast raha tagasi garantiid, nii et saad seda riskivabalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Loodud Gatsby etenduste jaoks

Juurutage oma Gatsby sait Node.js hostingusse ilma täiendava seadistamiseta. Edastage oma kood ja teie staatilisi lehti ja rakenduse loogikat pakutakse käituskeskkonnast, mis on valmis kaasaegsete JavaScripti projektide jaoks. Teie projekt jääb hallatud infrastruktuuri, kus käideoleku aeg ja skaleerimine on teie eest hallatavad. See tähendab vähem juurutamisülesandeid ja rohkem aega funktsioonide arendamisele, mida teie kasutajad tegelikult näevad.
gatsby hosting

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Gatsby majutuse KKK

Saa vastused Gatsby majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Gatsby hostimine tähendab Gatsby rakenduse või saidi juurutamist käituskeskkonda, mis teenindab loodud esiserverit ja toetab Node.js osi, mida teie projekt võib vajada. See on oluline, sest tootmiskeskkonna hostimine tegeleb tööaja, skaleerimise ja juurutamisega, nii et te ei pea kõike oma kohalikust masinast käivitama.
VPS-iga haldad ise serverit, Node.js versiooni, protsessihaldurit, värskendusi ja turvalisust. Hallatud Gatsby hostimise puhul hoolitseb platvorm sinu eest käitusaja ja juurutamise eest, nii et saad keskenduda rakendusele serveri seadistamise asemel.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta see harust, mida soovid kasutada. Värskendusi saab tulevastest push-versioonidest juurutada samamoodi nagu avaliku repositooriumi puhul.
Ressursside ja liikluse jaoks on plaanil piirangud ning kui projekt neist välja kasvab, peate juhuslike ületustasude maksmise asemel uuendama. Enne suuremahulist käivitamist kontrollige plaani üksikasju kehtivate piirangute kohta.
Ühenda Gatsby projekt oma Giti repositooriumist või laadi üles ehituse lähtekood ja seejärel juuruta see Hostingerisse. Kui kolid teisest hostist, uuenda oma keskkonnamuutujaid ja domeeni seadeid ning veendu, et ehitus ja käituskeskkond vastavad sinu praegusele seadistusele.

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