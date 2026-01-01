gatsby hosting

Gatsby hostimine tähendab Gatsby rakenduse või saidi juurutamist käituskeskkonda, mis teenindab loodud esiserverit ja toetab Node.js osi, mida teie projekt võib vajada. See on oluline, sest tootmiskeskkonna hostimine tegeleb tööaja, skaleerimise ja juurutamisega, nii et te ei pea kõike oma kohalikust masinast käivitama.