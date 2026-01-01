Frameri ideedest kuni reaalajas veebilehtedeni

Muutke oma Frameri projekt reaalajas Node.js rakenduseks ilma juurutamise hõõrdumist lisamata. Edastage oma kood ja Hostinger hoolitseb käitusaja ja seadistamise eest, nii et teie sait või rakendus läheb kohalikust versioonist tootmiskeskkonda väiksema käsitsitööga. Teie projekt töötab hallatud infrastruktuuril, mis on loodud stabiilse tööaja ja prognoositava jõudluse tagamiseks liikluse muutudes. See annab teile lihtsama viisi värskenduste edastamiseks ilma serveri hooldusele aega kulutamata.