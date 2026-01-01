Frameri hostimine

Juurutage Frameri projekte kiirema ja lihtsama hostimise abil

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
raamija hostimine

Lihtne Framer hosting, üks selge hind

Majuta Frameriga loodud rakendusi ja saite usaldusväärsel infrastruktuuril. Iga pakett sisaldab meie 30-päevast raha tagasi garantiid, et saaksid seda enesekindlalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Frameri ideedest kuni reaalajas veebilehtedeni

Muutke oma Frameri projekt reaalajas Node.js rakenduseks ilma juurutamise hõõrdumist lisamata. Edastage oma kood ja Hostinger hoolitseb käitusaja ja seadistamise eest, nii et teie sait või rakendus läheb kohalikust versioonist tootmiskeskkonda väiksema käsitsitööga. Teie projekt töötab hallatud infrastruktuuril, mis on loodud stabiilse tööaja ja prognoositava jõudluse tagamiseks liikluse muutudes. See annab teile lihtsama viisi värskenduste edastamiseks ilma serveri hooldusele aega kulutamata.
raamija hostimine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Frameri majutuse KKK

Saa vastused Frameri majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Frameri hostimine tähendab Frameriga loodud Node.js rakenduste või saitide juurutamist reaalajas serverisse, et kasutajad saaksid neile ligi pääseda. See on oluline, sest kohalikud või eelvaateversioonid ei ole tootmisserveri hostimine ning teil on ikkagi vaja käitusaega, tööaega ja avalikku URL-i.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js käituskeskkonda, protsessihaldurit, värskendusi ja turvalisust. Hostingeri Node.js majutusega tehakse see serverihaldus sinu eest ära, nii et saad keskenduda Frameriga loodud rakendusele, selle asemel et infrastruktuuri hooldada.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta see soovitud harust. Pärast seda saab värskendusi samast repositooriumist juurutada ilma seda avalikuks tegemata.
Pakettidel on ressursipiirangud ja kui teie rakendus neid ületab, peate võib-olla uuendama. Me ei võta tavapäraste liikluspiikide eest ootamatuid ületustasusid, kuid pidev kasutus, mis ületab paketi piiranguid, tuleks üle viia suuremasse paketti.
Lükka oma projekt GitHubisse, ühenda repositoorium Hostingeris ja juuruta soovitud haru. Kui kolid teisest hostist, suuna oma domeen pärast juurutamist uude rakendusse ja kontrolli oma keskkonnamuutujaid ja ehitusseadeid.

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