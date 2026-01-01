Kiirendatud majutus

Juuruta Fastify rakendused minutitega, mitte tundidega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
Fastify hosting

Lihtne Fastify hinnakujundus, varjatud tasusid pole

Majuta oma Fastify rakendust enesekindlalt usaldusväärses Node.js-i majutuskeskkonnas, mis on loodud tootmiseks. Iga pakett sisaldab 30-päevast raha tagasi garantiid, et saaksid seda riskivabalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Kiirenda majutust ilma kitsaskohtadeta

Juurutage oma Fastify rakendus seadistusega, mis hoiab tee koodist tootmiskeskkonda lihtsana. Edastage oma projekti, käivitage Node.js käituskeskkond ja käitage API-sid või veebisaite ilma kohandatud serveri konfigureerimisele aega kulutamata. Teie rakendus jääb usaldusväärsele hallatud hostingule, seega liikluse kasvu ja rutiinse hooldusega tegeletakse vähema käsitsitööga. See annab teile puhtama juurutamisprotsessi ja rohkem aega keskenduda olulistele marsruutidele, loogikale ja funktsioonidele.
Fastify hosting

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Fastify majutuse KKK

Saa vastused Fastify majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Fastify majutamine tähendab Fastify rakenduse käitamist serverikeskkonnas, mis toetab Node.js-i, sõltuvusi ja teie rakenduse käivitamisprotsessi. See on oluline, sest teie kood vajab kohta pidevaks töötamiseks, päringute käsitlemiseks ja tootmises kättesaadavana püsimiseks.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js versiooni, protsessihaldurit, pöördproksit ja värskendusi. Meie Node.js Fastify majutusega tehakse need serveritasandi ülesanded sinu eest ära, nii et saad rakenduse juurutada ilma kogu masinat haldamata.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta soovitud harust. Seejärel saab värskendusi Gitist tõmmata täpselt nagu avaliku repositooriumi puhul.
Paketid sisaldavad määratletud ressursipiiranguid, seega kui teie Fastify rakendus neid ületab, peate võib-olla uuendama. Me ei võta tavapärase kasutuse eest ootamatuid ületustasusid, kuid pidev liiklus, mis ületab teie paketi mahutavuse, võib jõudlust mõjutada.
Lükka oma Fastify projekt GitHubisse või laadi see üles, seejärel ühenda see Hostingeriga ja määra käsk „start” ning keskkonnamuutujad. Kui sinu rakendus juba töötab lokaalselt Node.js-iga, on juurutamise voog tavaliselt lihtne.

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