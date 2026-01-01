Fastify hosting

Kiirenda majutust ilma kitsaskohtadeta

Juurutage oma Fastify rakendus seadistusega, mis hoiab tee koodist tootmiskeskkonda lihtsana. Edastage oma projekti, käivitage Node.js käituskeskkond ja käitage API-sid või veebisaite ilma kohandatud serveri konfigureerimisele aega kulutamata. Teie rakendus jääb usaldusväärsele hallatud hostingule, seega liikluse kasvu ja rutiinse hooldusega tegeletakse vähema käsitsitööga. See annab teile puhtama juurutamisprotsessi ja rohkem aega keskenduda olulistele marsruutidele, loogikale ja funktsioonidele.