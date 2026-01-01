Docusauruse hostimine

Docusauruse saitide juurutamine minutite, mitte tundidega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
Docusauruse hostimine

Docusauruse hostimise lihtne hinnakujundus

Majuta oma Docusauruse saiti enesekindlalt usaldusväärsel Node.js-i majutusteenusel, mis on loodud tootmiseks. Iga pakett sisaldab meie 30-päevast raha tagasi garantiid, et saaksid seda riskivabalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Loodud skaleeruvate Docusauruse dokumentide jaoks

Juurutage oma Docusauruse sait Node.js hostingusse ilma täiendava seadistustööta. Laadige oma dokumendirakendus alla ja Hostinger hoolitseb käitusaja eest, nii et teie sisusait on valmis lehti kuvama lihtsa ja tuttava töövooga. Teie projekt töötab ka usaldusväärsel hallatud infrastruktuuril, nii et kulutate vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega sisu värskendamisele. See annab teie meeskonnale stabiilse kodu dokumentatsioonile, mis suudab teie saidi kasvades kursis olla.
Docusauruse hostimine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Docusauruse majutuse KKK

Hankige vastused Docusauruse majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Docusauruse majutamine tähendab Docusaurusega loodud saidi juurutamist reaalajas Node.js-i keskkonda, et inimesed saaksid sellele veebis ligi pääseda. See on oluline, sest teie dokumendid, ajaveeb või projektisait vajab serveri käituskeskkonda ja stabiilset juurutamisprotsessi, mitte ainult kohalikku arendust.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js versiooni, protsesside käivitamist, värskendusi ja turvalisust. Hostingeri Node.js-i majutusega Docusauruse majutuse jaoks hallatakse käitusaja ja juurutamise seadistamist sinu eest, nii et saad keskenduda saidile serveri hoolduse asemel.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta soovitud harust. Pärast seda saavad selle haru suunamised värskendusi käivitada samamoodi nagu avaliku repositooriumi puhul.
Liiklus on seotud teie majutusplaani piirangutega ja kui teie Docusauruse sait kasvab neist välja, peate võib-olla uuendama. Me ei varja ületustasusid ebamäärase sõnastuse taha, seega kontrollige enne avaldamist plaan piiranguid.
Pane sait Giti repositooriumisse, ühenda see Hostingeriga ja juuruta haru, mis sisaldab sinu tootmisversiooni. Kui migreerid teisest hostist, suuna oma domeen pärast juurutamist sinna ja veendu, et versiooni seaded vastavad sinu olemasolevale seadistusele.

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