Saada Cursor AI-s loodud materjalid kiiremini kohale

Vii Cursor AI abil loodud rakendused kohalikest failidest reaalajas Node.js keskkonda ilma oma töövoogu muutmata. Edastage oma kood ja Hostinger hoolitseb seadistamise eest, et teie projekt oleks käivitamiseks valmis väiksema hõõrdumise ja vähemate juurutamisetappidega. Kui see on avaldatud, töötab teie rakendus hallatud infrastruktuuril, mis on loodud Node.js töökoormuste jaoks, kus tööaeg ja skaleerimine on teie eest kaetud. See annab teile lihtsama tee prototüübist tootmisse, samal ajal kui saate keskenduda oma redaktoris olevale koodile.