Kursori majutamine

Cursor AI abil loodud rakenduste juurutamine minutitega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
kursori hostimine

Lihtne hinnakujundus, varjatud tasusid pole

Juurutage Cursor AI abil loodud rakendused usaldusväärsele majutusele. Iga pakett sisaldab 30-päevast raha tagasi garantiid, et saaksite seda enesekindlalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Saada Cursor AI-s loodud materjalid kiiremini kohale

Vii Cursor AI abil loodud rakendused kohalikest failidest reaalajas Node.js keskkonda ilma oma töövoogu muutmata. Edastage oma kood ja Hostinger hoolitseb seadistamise eest, et teie projekt oleks käivitamiseks valmis väiksema hõõrdumise ja vähemate juurutamisetappidega. Kui see on avaldatud, töötab teie rakendus hallatud infrastruktuuril, mis on loodud Node.js töökoormuste jaoks, kus tööaeg ja skaleerimine on teie eest kaetud. See annab teile lihtsama tee prototüübist tootmisse, samal ajal kui saate keskenduda oma redaktoris olevale koodile.
kursori hostimine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Kursori majutamise KKK

Hankige vastused Cursori majutusteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
See tähendab Cursor AI-s loodud Node.js rakenduse juurutamist reaalajas serverisse, kus kasutajad saavad sellele ligi pääseda. See on oluline, sest Cursor AI aitab teil koodi kirjutada, kuid hostimine on see, mis hoiab rakenduse tootmiskeskkonnas töös.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js käituskeskkonda, protsessihaldurit, värskendusi ja turvalisust. Hostingeri Node.js majutusega tehakse see serveritöö sinu eest ära, nii et saad keskenduda Cursor AI-ga ehitatud rakendusele.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta soovitud harust. Repositooriumi saab kogu protsessi vältel privaatsena hoida.
Teie pakett sisaldab kindlat hulka ressursse ja kui teie rakendus kasvab sellest välja, peate selle uuendama. Me ei võta liikluse järskude tõusude eest ootamatuid ületustasusid, kuid püsivalt suurem kasutus võib vajada suuremat paketti.
Lükka oma projekt GitHubisse või laadi kood üles, seejärel ühenda see Hostingeriga ja juuruta Node.js rakendus. Kui kolid teisest hostist, suuna samad rakenduse sätted, keskkonnamuutujad ja ehituskäsud uues juurutuses.

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